Раскрыты последствия роста МРОТ для социальных выплат и будущих пенсий

С 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет более чем на 20%, что увеличит минимальные выплаты по больничным, декретным и отпускным, рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, с 1 января 2026 года федеральный МРОТ достигнет 27 093 рублей, передает ТАСС.

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику за полный месяц работы с восьмичасовым рабочим днем. Она влияет на различные аспекты, в том числе на заработную плату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы, — поделился эксперт.

При этом, как добавил Машаров, повышение не коснется уже назначенных пенсий, но отразится на будущих. Рост заработной платы приведет к увеличению страховых взносов, а значит, пенсионных баллов, которые влияют на размер пенсии в будущем.

Ранее профессор Вадим Виноградов рассказал, что в нескольких российских регионах пенсионеры получат дополнительные выплаты к Международному дню пожилого человека 1 октября. По словам эксперта, размер и условия выплат устанавливаются местными властями и варьируются: в Дмитровском районе Подмосковья положено 500 рублей, в Челябинской области — 800 рублей, а в Ненецком автономном округе — от 5 до 16 тысяч рублей.