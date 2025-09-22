Стало известно, какие выплаты пенсионеры получат к 1 октября

В нескольких российских регионах пенсионеры получат дополнительные выплаты к 1 октября в честь Международного дня пожилого человека, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. По его словам, эти меры не являются федеральными обязательствами и устанавливаются местными и региональными властями, передает агентство «Прайм».

Поэтому сумма и условия получения дополнительных выплат могут различаться в зависимости от региона, — пояснил юрист.

По данным эксперта, в Челябинской области гражданам, которым к 1 октября 2025 года исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), выплатят 800 рублей. В Рязанской области пенсионеры старше 90 лет, получающие страховую пенсию по старости и проживающие в регионе, будут получать ежегодную поддержку в размере 539,24 рубля.

В Ненецком автономном округе предусмотрели две категории выплат: 5000 рублей для пенсионеров младше 70 лет при наличии 15 лет стажа в округе и 16 тысяч рублей для тех, кто старше 70 лет с таким же стажем или проживает там более 20 лет, а также для инвалидов. В Дмитровском районе Московской области жители старше 70 лет, которые не работают и зарегистрированы по месту жительства, будут получать выплату в 500 рублей.

Виноградов посоветовал пенсионерам заранее обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в многофункциональный центр, чтобы уточнить, предусмотрена ли выплата в их конкретном регионе и требуется ли подача заявления.

Ранее Социальный фонд России сообщил о росте среднего размера пенсий в РФ почти на 350 рублей с начала 2025 года. К августу показатель достиг 23 519 рублей, при этом наибольший прирост отмечен у работающих пенсионеров — их выплаты увеличились на 516 рублей. Одновременно сократилась общая численность пенсионеров, состоящих на учете в СФР: с 41,2 до 40,8 млн человек.