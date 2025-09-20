«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 19:57

Средняя пенсия в России выросла на 350 рублей с начала года

Средний размер пенсий в РФ увеличился почти на 350 рублей с начала 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России. По состоянию на август текущего года показатель достиг 23 519 рублей против 23 175 рублей в январе.

Согласно отчету фонда, наиболее значительный рост отмечен среди работающих пенсионеров — их выплаты увеличились на 516 рублей (с 20 834 до 21 350 рублей). Пенсии неработающих граждан выросли скромнее — на 255 рублей (с 23 758 до 24 013 рублей). Дополнительно СФР сообщает о снижении численности пенсионеров, которые состоят на учете: с 41 млн 169 тыс. человек в январе до 40 млн 761 тыс. человек по состоянию на 1 августа текущего года.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что для повышения пенсий нужно пересмотреть налоговую политику в стране. Как подчеркнул специалист, отчисления, взимаемые с определенных групп населения, нужно направлять на обеспечение пенсий. Однако это, по словам эксперта, все равно в итоге приведет к увеличению бюджетных расходов.

