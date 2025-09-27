Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 13:08

В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров

Депутат Журова поддержала решение УЕФА не отстранять Израиль от соревнований

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Светлана Журова положительно оценила предварительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять Израиль от международных турниров. В разговоре с изданием «ВсеПроСпорт» она отметила, что с Тель-Авивом должны разбираться политики.

УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе. А со страной пусть разбираются ООН и политики, — указала парламентарий.

До этого Светлана Журова уже прогнозировала, что УЕФА не будет исключать Израиль из международных соревнований. По ее оценке, мировые спортивные организации демонстрируют избирательный подход, применяя санкции в основном против России.

Ранее депутат Государственной думы Николай Валуев в комментарии для NEWS.ru заявил, что вопрос отстранения Израиля Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) носит политический характер. По его мнению, решение Международного олимпийского комитета (МОК) не исключать еврейское государство из турниров напрямую связано с признанием Палестины.

футбол
Госдума
Израиль
УЕФА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали о попытках Зеленского стать для Европы «бравым воякой»
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.