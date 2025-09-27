В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров

В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров Депутат Журова поддержала решение УЕФА не отстранять Израиль от соревнований

Депутат Государственной думы Светлана Журова положительно оценила предварительное решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не отстранять Израиль от международных турниров. В разговоре с изданием «ВсеПроСпорт» она отметила, что с Тель-Авивом должны разбираться политики.

УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе. А со страной пусть разбираются ООН и политики, — указала парламентарий.

До этого Светлана Журова уже прогнозировала, что УЕФА не будет исключать Израиль из международных соревнований. По ее оценке, мировые спортивные организации демонстрируют избирательный подход, применяя санкции в основном против России.

Ранее депутат Государственной думы Николай Валуев в комментарии для NEWS.ru заявил, что вопрос отстранения Израиля Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) носит политический характер. По его мнению, решение Международного олимпийского комитета (МОК) не исключать еврейское государство из турниров напрямую связано с признанием Палестины.