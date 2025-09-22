«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе

Вопрос отстранения Израиля со стороны УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) является политическим, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Николай Валуев. По его словам, решение МОК (Международный олимпийский комитет) отказаться от отстранения еврейского государства от турниров связан напрямую с признанием Палестины.

УЕФА — европейская организация. У нас Европа — это чистая политика. Сейчас «отмена» Израиля идет на уровне некоторых европейских стран, это просто политические расторговки по признанию Палестины. <...> Не надо увязывать эту историю с футболом. Вопрос больше в том, почему Израиль в числе стран, которые якобы соблюдают олимпийскую хартию, а Россия и Белоруссия якобы не соблюдают, — сказал Валуев.

Ранее появились сообщения, что УЕФА 23 сентября планирует рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от всех футбольных турниров. Представители еврейского государства пытаются предотвратить вынесение этого вопроса на голосование, поскольку ожидают, что большинство европейских стран поддержат решение об отстранении.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова заявляла, что УЕФА не будет исключать Израиль из международных соревнований. По ее мнению, мировые спортивные организации демонстрируют избирательный подход, применяя санкции преимущественно в отношении России.