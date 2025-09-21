«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 11:55

Израиль хотят отстранить от всех европейских футбольных турниров

УЕФА планирует отстранить Израиль от всех европейских турниров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует 23 сентября рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от всех футбольных турниров, сообщает Israel Hayom. Представители еврейского государства пытаются предотвратить вынесение этого вопроса на голосование, поскольку ожидают, что подавляющее большинство европейских стран поддержат решение об отстранении.

В случае вынесения положительного решения сборная Израиля может быть отстранена от отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, а футбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива будет исключен из Лиги Европы.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова говорила, что УЕФА не планирует исключать Израиль из международных соревнований, несмотря на призыв специального докладчика ООН по палестинским территориям Франчески Альбанезе. По ее мнению, мировые спортивные организации демонстрируют избирательный подход, отстраняя преимущественно Россию.

До этого на заседании исполкома УЕФА обсуждался вопрос о возможном смягчении санкций против российских команд. Как сообщил глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин, ряд стран выступили за возвращение России в европейский футбол. Он указал, что Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия и Словения готовы обсуждать этот вариант при условии согласия самого УЕФА.

УЕФА
Израиль
футбол
спорт
