Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 12:58

Пять продуктов из России «захватывают» Китай

Титов заявил, что в Китае продукты из России вытесняют американские товары

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские продукты активно вытесняют американские на рынках Китая, заявил в интервью ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. По его данным, в КНР наблюдается настоящий бум спроса на мясные, молочные, кондитерские изделия, а также морепродукты и мед из России.

Мы полностью согласовали санитарные требования, то есть открыли рынок и для мясных, и для молочных продуктов. <...> Сейчас ситуация меняется, и мы вполне можем сегодня заменить американские товары на китайском рынке, — сказал Титов.

По его словам, высокий интерес китайских потребителей объясняется отличным вкусом и качеством российской продукции. Титов обратил внимание, что в свое китайский рынок был в значительной степени ориентирован на товары из США.

Ранее Титов говорил, что китайские компании и финансовые институты постепенно перестают опасаться вторичных санкций. По его словам, российские нефть и сжиженный природный газ беспрепятственно разгружаются в китайских портах. Титов также отметил, что организация работы платежных систем Alipay и WeChat, а также карт «Мир» и СПБ в КНР представляет собой сложную, но выполнимую задачу.

товары
продукты
Китай
экономика
Борис Титов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.