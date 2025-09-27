Пять продуктов из России «захватывают» Китай Титов заявил, что в Китае продукты из России вытесняют американские товары

Российские продукты активно вытесняют американские на рынках Китая, заявил в интервью ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. По его данным, в КНР наблюдается настоящий бум спроса на мясные, молочные, кондитерские изделия, а также морепродукты и мед из России.

Мы полностью согласовали санитарные требования, то есть открыли рынок и для мясных, и для молочных продуктов. <...> Сейчас ситуация меняется, и мы вполне можем сегодня заменить американские товары на китайском рынке, — сказал Титов.

По его словам, высокий интерес китайских потребителей объясняется отличным вкусом и качеством российской продукции. Титов обратил внимание, что в свое китайский рынок был в значительной степени ориентирован на товары из США.

Ранее Титов говорил, что китайские компании и финансовые институты постепенно перестают опасаться вторичных санкций. По его словам, российские нефть и сжиженный природный газ беспрепятственно разгружаются в китайских портах. Титов также отметил, что организация работы платежных систем Alipay и WeChat, а также карт «Мир» и СПБ в КНР представляет собой сложную, но выполнимую задачу.