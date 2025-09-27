Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 12:30

Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду

В Новоуральске отчим плеснул падчерице кипятком в лицо из-за отказа мыть посуду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Отчим облил кипятком 15-летнюю падчерицу в городе Новоуральске Свердловской области за то, что она не помыла посуду, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, мужчина метнул в подростка чайник во время празднования дня рождения ее матери.

Отмечается, что пострадавшая выбежала на улицу и сама вызвала скорую. Сейчас подросток находится в больнице, у нее обожжено около 15% лица.

Ранее житель Челябинска напал с ножом на 11-летнего ребенка во дворе одного из домов по улице Дегтярева. На защиту школьника встал очевидец. Он вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Преступник сбежал, но через 20 минут был задержан на улице Доменной.

Между тем в Мещерском парке Москвы семье пришлось отбиваться от неизвестного, который пытался увести их ребенка с собой. Потерпев неудачу, мужчина разделся догола и напал на собственную мать, после чего другие посетители и прибывшие на место охранники были вынуждены защищать уже ее.

Кроме того, семиклассник из Костромы спас детей из рук мужчины, отсидевшего 15 лет за педофилию. Неизвестный пытался напугать школьника и показывал предмет, похожий на нож, но мальчик вооружился камнем и помог остальным убежать. Нападавшего отправили на лечение.

