В Москве голый неадекват хотел схватить ребенка и подрался со своей матерью

В Мещерском парке Москвы семье пришлось отбиваться от неизвестного, который пытался увести их ребенка с собой, пишет Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО». Потерпев неудачу, мужчина разделся догола и напал на собственную мать, после чего другие посетители, и прибывшие на место охранники, были вынуждены защищать уже ее.

Посетителям парка совместными усилиями удалось загнать голого хулигана в чащу, — отмечается в публикации.

После этого мужчина напал на случайную девушку. На ее крики снова сбежались люди и силой отбили ее у маньяка. В инциденте принимал участие и охранник парка, но он сильно уступал нападающему в габаритах и не мог ничего сделать. В итоге охраннику и прибывшему на место усилению пришлось ждать приезда полиции.

Ранее сообщалось, что семиклассник из Костромы спас детей из рук мужчины, отсидевшего 15 лет за педофилию. Неизвестный пытался напугать школьника и показывал предмет, похожий на нож, но мальчик вооружился камнем и помог остальным убежать. Нападавшего отправили на лечение.