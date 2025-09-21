«Интервидение-2025»
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Костроме ученик седьмого класса Денис спас детей из рук мужчины, отсидевшего 15 лет за педофилию, сообщает Telegram-канал «Кострома 112». Мужчина показал школьнику «предмет, похожий на нож», но мальчик вооружился камнем и отвлек на себя внимание нападавшего.

Денис подошёл к мужчине и спросил, чего тот хочет от детей. В ответ услышал грубость — незнакомец сказал, что «сам разберётся со своим сыном». Тогда Денис уточнил у мальчика Вани, действительно ли это его отец, — рассказала мама одного из участников инцидента.

Когда мальчик покачал головой, Денис увидел в руках мужчины что-то похожее на нож, поднял камень с земли, замахнулся им и потребовал, чтобы мужчина отпустил детей. После этого Денис потребовал от детей идти домой, бросил камень в незнакомца и убежал сам, пока нападавший выкрикивал угрозы.

Вскоре неизвестного задержали. Ему 52 года, 15 из которых он отсидел за педофилию. Мужчина освободился летом 2024 года. Его направили в психиатрическое учреждение.

Ранее в Липецкой области на 24 года был осужден рецидивист, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности 34 детей. Он обманом получал их обнаженные изображения, а затем шантажом принуждал к новым фото и видео.

