Педофил получил 24 года за преступления против 34 детей

Рецидивист осужден на 24 года за преступления против 34 детей в Липецкой области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Липецкой области рецидивист осужден на 24 года колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности 34 детей, сообщает СУ СК России по региону. Мужчина совершал преступления в 2022 году.

В ведомстве рассказали, что преступник, представляясь в соцсетях ровесницей несовершеннолетних, злоупотреблял доверием детей 6–15 лет. Он рассылал им интимные фотографии, получая взамен обнаженные изображения, а затем шантажом принуждал к новым фото и действиям сексуального характера под видеозапись. Суд признал мужчину виновным по 35 эпизодам преступлений.

Ранее стало известно, что в индийской деревне Даундгаон супруги-опекуны годами насиловали четырех сестер, взятых под опеку из-за финансовых трудностей биологических родителей. Сексуальные преступления продолжались в течение трех-четырех лет, пока старшая из сестер не рассказала о происходящем.

До этого сообщилось, что житель Сочи неоднократно растлевал девушек-подростков в съемной квартире. Установлено, что 22-летний мужчина также склонял одну из несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

