Педофил получил 24 года за преступления против 34 детей Рецидивист осужден на 24 года за преступления против 34 детей в Липецкой области

В Липецкой области рецидивист осужден на 24 года колонии особого режима за преступления против половой неприкосновенности 34 детей, сообщает СУ СК России по региону. Мужчина совершал преступления в 2022 году.

В ведомстве рассказали, что преступник, представляясь в соцсетях ровесницей несовершеннолетних, злоупотреблял доверием детей 6–15 лет. Он рассылал им интимные фотографии, получая взамен обнаженные изображения, а затем шантажом принуждал к новым фото и действиям сексуального характера под видеозапись. Суд признал мужчину виновным по 35 эпизодам преступлений.

