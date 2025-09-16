Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 14:58

Сочинец попал в колонию за растление подростков в съемной квартире

Житель Сочи получил 12 лет колонии за совращение девушек-подростков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Сочи неоднократно растлевал девушек-подростков в съемной квартире, сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Установлено, что 22-летний мужчина также склонял одну из несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина, находясь в съемном жилье, расположенном в поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи, неоднократно совершал в отношении несовершеннолетних девушек преступления сексуального характера, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель домогался 12-летнего мальчика сначала в магазине, а затем в подъезде жилого дома. После задержания педофил использовал незаурядные оправдания. Он решил, будто мальчик заигрывает с ним. В скором времени мужчина пойдет под суд.

До этого в чувашском городе Канаш местного предпринимателя обвинили в изнасиловании. Девушка утверждает, что владелец заведения пообещал подвезти ее, но в итоге надругался над ней.

Краснодарский край
Сочи
педофилы
подростки
колонии
приговоры
несовершеннолетние
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.