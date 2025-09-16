Сочинец попал в колонию за растление подростков в съемной квартире

Житель Сочи неоднократно растлевал девушек-подростков в съемной квартире, сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю. Установлено, что 22-летний мужчина также склонял одну из несовершеннолетних к употреблению наркотических средств. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчина, находясь в съемном жилье, расположенном в поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи, неоднократно совершал в отношении несовершеннолетних девушек преступления сексуального характера, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель домогался 12-летнего мальчика сначала в магазине, а затем в подъезде жилого дома. После задержания педофил использовал незаурядные оправдания. Он решил, будто мальчик заигрывает с ним. В скором времени мужчина пойдет под суд.

До этого в чувашском городе Канаш местного предпринимателя обвинили в изнасиловании. Девушка утверждает, что владелец заведения пообещал подвезти ее, но в итоге надругался над ней.