Минтай, запечённый с овощами: уютный ужин в одной форме. Нежное филе минтая под душистой подушкой из овощей и румяной корочкой — идеальное блюдо для вкусного семейного ужина. Минимум усилий, а результат поражает гармонией вкусов и домашним ароматом.
Ингредиенты
- Минтай (филе) — 600 г
- Морковь — 3 шт.
- Лук репчатый — 3 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Майонез — 100 г
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Зелень петрушки — для подачи
Приготовление
- Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, перец — соломкой. Обжарьте овощи на масле 5–7 минут до мягкости. Филе минтая нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом.
- Выложите слоями: половину овощей, рыбу, оставшиеся овощи. Смажьте майонезом. Накройте фольгой и запекайте 25 минут при 200 °C. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут до золотистой корочки. Подавайте, посыпав зеленью.
Совет: для пикантности добавьте к овощам 2 зубчика чеснока.
Ранее мы готовили рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках.