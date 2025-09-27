Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 07:00

Минтай, запечённый с овощами: уютный ужин в одной форме

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай, запечённый с овощами: уютный ужин в одной форме. Нежное филе минтая под душистой подушкой из овощей и румяной корочкой — идеальное блюдо для вкусного семейного ужина. Минимум усилий, а результат поражает гармонией вкусов и домашним ароматом.

Ингредиенты

  • Минтай (филе) — 600 г
  • Морковь — 3 шт.
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Майонез — 100 г
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Зелень петрушки — для подачи

Приготовление

  1. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, перец — соломкой. Обжарьте овощи на масле 5–7 минут до мягкости. Филе минтая нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом.
  2. Выложите слоями: половину овощей, рыбу, оставшиеся овощи. Смажьте майонезом. Накройте фольгой и запекайте 25 минут при 200 °C. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут до золотистой корочки. Подавайте, посыпав зеленью.

Совет: для пикантности добавьте к овощам 2 зубчика чеснока.

Ранее мы готовили рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках.

