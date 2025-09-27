Минтай, запечённый с овощами: уютный ужин в одной форме

Минтай, запечённый с овощами: уютный ужин в одной форме. Нежное филе минтая под душистой подушкой из овощей и румяной корочкой — идеальное блюдо для вкусного семейного ужина. Минимум усилий, а результат поражает гармонией вкусов и домашним ароматом.

Ингредиенты

Минтай (филе) — 600 г

Морковь — 3 шт.

Лук репчатый — 3 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Майонез — 100 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Зелень петрушки — для подачи

Приготовление

Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, перец — соломкой. Обжарьте овощи на масле 5–7 минут до мягкости. Филе минтая нарежьте порционными кусками, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: половину овощей, рыбу, оставшиеся овощи. Смажьте майонезом. Накройте фольгой и запекайте 25 минут при 200 °C. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут до золотистой корочки. Подавайте, посыпав зеленью.

Совет: для пикантности добавьте к овощам 2 зубчика чеснока.

