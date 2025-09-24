Вкусные рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках — майонезе и соевом соусе. Этот рецепт поражает своей простотой и экономичностью, а результат превзойдет все ожидания. Идеальный вариант для бюджетного, но сытного и полезного семейного ужина.
Ингредиенты
- Филе рыбы (треска, минтай) — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Майонез — 2 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст.л.
- Мука пшеничная — 2-3 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Зелень укропа — по желанию
Приготовление
- Рыбное филе нарежьте мелкими кубиками. Лук измельчите, смешайте с рыбой, яйцами, майонезом, солью и перцем. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь для маринования.
- Перед готовностью добавьте муку до консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу столовой ложкой и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или овощным салатом.
