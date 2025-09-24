Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 08:00

Рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкусные рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках — майонезе и соевом соусе. Этот рецепт поражает своей простотой и экономичностью, а результат превзойдет все ожидания. Идеальный вариант для бюджетного, но сытного и полезного семейного ужина.

Ингредиенты

  • Филе рыбы (треска, минтай) — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст.л.
  • Мука пшеничная — 2-3 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Зелень укропа — по желанию

Приготовление

  1. Рыбное филе нарежьте мелкими кубиками. Лук измельчите, смешайте с рыбой, яйцами, майонезом, солью и перцем. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь для маринования.
  2. Перед готовностью добавьте муку до консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу столовой ложкой и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или овощным салатом.

Ранее мы готовили пирог с рыбными консервами и картофелем на скорую руку. Вкусный даже холодный.

