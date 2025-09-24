Рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках

Вкусные рыбные котлетки, которые тают во рту! Секрет в двух добавках — майонезе и соевом соусе. Этот рецепт поражает своей простотой и экономичностью, а результат превзойдет все ожидания. Идеальный вариант для бюджетного, но сытного и полезного семейного ужина.

Ингредиенты

Филе рыбы (треска, минтай) — 300 г

Яйца — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст.л.

Мука пшеничная — 2-3 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Зелень укропа — по желанию

Приготовление

Рыбное филе нарежьте мелкими кубиками. Лук измельчите, смешайте с рыбой, яйцами, майонезом, солью и перцем. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь для маринования. Перед готовностью добавьте муку до консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте массу столовой ложкой и обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или овощным салатом.

