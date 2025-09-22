«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 19:00

Пирог с рыбной консервой и картофелем на скорую руку: вкусный даже холодный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с рыбной консервой и картофелем на скорую руку — вкусный даже холодный. Этот пирог — спасение для занятых хозяек! Нежное тесто на сметане, сочная начинка из рыбы и картофеля, ароматный лук. Идеально для ужина, пикника или внезапных гостей.

Ингредиенты

  • Консервы рыбные (сайра/сардины) — 1 банка
  • Картофель — 5 шт. (средний)
  • Мука — 150 г
  • Сметана — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Масло — для формы

Приготовление

  1. Смешайте муку, яйца, сметану и соду — тесто должно быть как густая сметана. Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста. Картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.
  2. Рыбу разомните вилкой. Выложите слоями: картофель → лук → рыба. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте 40 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте тёплым со сметаной. Пирог отлично хранится и вкусен даже холодным.

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.

Читайте также
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Общество
Кабачки больше не жарю! Готовлю такую суперзакуску — рулет из кабачков сметают вмиг!
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Общество
Ленивый торт «Наполеон» без духовки: всего 20 минут у плиты и десерт, который покорит гостей
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Общество
Растопила сыр — до шедевра минута! Нежный сырный супчик с курочкой на каждый день
Пирог из груш и сгущенки: невероятная вкуснятина к кофе или чаю
Общество
Пирог из груш и сгущенки: невероятная вкуснятина к кофе или чаю
Салат «Бангладеш» вкуснее «Мимозы»! Обалденное сочетание риса с рыбными консервами
Общество
Салат «Бангладеш» вкуснее «Мимозы»! Обалденное сочетание риса с рыбными консервами
пироги
консервы
картошка
тесто
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и показал архивные фото
Многомиллиардное имущество участвующего в СВО экс-мэра отдали государству
Суд арестовал профессора Сеченовского университета по делу о взятке
«Демократия по Санду»: Захарова о запрете ленты Гайдая в Молдавии
Лучшие бесплатные видеоредакторы: для компьютера и онлайн
Обвинения Эстонии в адрес России из-за МиГ-31 не нашли поддержки в ООН
SHAMAN впервые поделился впечатлениями после «Интервидения»
В Нидерландах объяснили смысл признания Палестины Европой
Собчак, Ширвиндт, Виторган: кого из артистов могут наказать за лайки в Сети
Появилась новая информация об атаке БПЛА на Москву
Ярославский аэропорт временно перестал принимать самолеты
Украинские морги забиты наемниками, огненный шторм в Харькове: что дальше
Топливо и большие стройки: кто отвечает за ритм мегапроектов
«Классные ребята»: Табаков о звездном трио с Безруковым и Кологривым
Раскрыты подробности атаки беспилотников на Москву
Стали известны детали разговора Трампа и Токаева
Иран раскрыл, что произойдет в случае неудачных переговоров с Западом
В США призвали Трампа ответить на предложение Путина по ДСНВ
БПЛА атакуют Москву
США и Казахстан заключили контракт на $4 млрд
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.