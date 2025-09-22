Пирог с рыбной консервой и картофелем на скорую руку: вкусный даже холодный

Пирог с рыбной консервой и картофелем на скорую руку — вкусный даже холодный. Этот пирог — спасение для занятых хозяек! Нежное тесто на сметане, сочная начинка из рыбы и картофеля, ароматный лук. Идеально для ужина, пикника или внезапных гостей.

Ингредиенты

Консервы рыбные (сайра/сардины) — 1 банка

Картофель — 5 шт. (средний)

Мука — 150 г

Сметана — 200 г

Яйца — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Масло — для формы

Приготовление

Смешайте муку, яйца, сметану и соду — тесто должно быть как густая сметана. Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста. Картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Рыбу разомните вилкой. Выложите слоями: картофель → лук → рыба. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте 40 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте тёплым со сметаной. Пирог отлично хранится и вкусен даже холодным.

