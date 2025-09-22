Пирог с рыбной консервой и картофелем на скорую руку — вкусный даже холодный. Этот пирог — спасение для занятых хозяек! Нежное тесто на сметане, сочная начинка из рыбы и картофеля, ароматный лук. Идеально для ужина, пикника или внезапных гостей.
Ингредиенты
- Консервы рыбные (сайра/сардины) — 1 банка
- Картофель — 5 шт. (средний)
- Мука — 150 г
- Сметана — 200 г
- Яйца — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Масло — для формы
Приготовление
- Смешайте муку, яйца, сметану и соду — тесто должно быть как густая сметана. Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста. Картофель натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте.
- Рыбу разомните вилкой. Выложите слоями: картофель → лук → рыба. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте 40 минут при 180°C до золотистой корочки. Подавайте тёплым со сметаной. Пирог отлично хранится и вкусен даже холодным.
