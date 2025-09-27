Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 09:28

Доверчивый пенсионер за полгода отдал мошенникам 84,5 млн рублей

Мошенники украли у пенсионера из Москвы более 84,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер из Москвы следовал указаниям телефонных мошенников на протяжении полугода, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, в общей сложности за этот промежуток 78-летний мужчина отдал злоумышленникам более 84,5 млн рублей.

Доверчивый пенсионер следовал всем указаниям полгода. Общая сумма ущерба составила более 84,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Как рассказал потерпевший, мошенники связались с ним через мессенджер Telegram. Они звонили пенсионеру с апреля по сентябрь, выдавая себя за сотрудников ФСБ и Центрального банка России. Мужчина передавал деньги курьерам по частям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести суточный лимит на банковские переводы для пенсионеров. Он обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. По словам депутата, в последнее время фиксируется рост числа преступлений, связанных с мошенническими действиями в сфере банковских сервисов.

Москва
мошенники
пенсионеры
кражи
