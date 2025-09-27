«Провокационный характер»: Лавров о военной активности США против КНДР Лавров: военная активность США против КНДР носит провокационный характер

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках встречи с коллегой из Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил о провокационном характере военной активности США и их азиатских союзников, направленной против КНДР. По словам министра, которые приводит пресс-служба МИД, наблюдается усиление санкционно-cилового давления на Пхеньян.

В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, — подчеркнул Лавров.

По мнению дипломата, властям КНДР и Южной Кореи необходимо вернуться к взаимоуважительному диалогу. Глава МИД назвал этот шаг важным в контексте построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма, который позволит обеспечить долгосрочный мир и стабильность.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы республики Корея открыли предупредительный огонь в сторону торгового судна из КНДР. Согласно заявлению южнокорейского военного командования, северокорейский корабль несанкционированно пересек границу в акватории Желтого моря.

До этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что КНДР приблизилась к финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до США. По его словам, для полного успеха Пхеньяну необходимо решить только одну ключевую задачу — обеспечить надежное возвращение боеголовки в атмосферу.