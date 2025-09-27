Ученые зафиксировали резкий рост активности на Солнце В ИКИ РАН сообщили о повышенной активности солнечных вспышек

Активность солнечных вспышек 27 сентября ожидается значительно выше обычного, причем возможен и дальнейший рост, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале. В учреждении добавили, что геомагнитная обстановка при этом останется спокойной.

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — существенно повышенная с возможностью дальнейшего роста, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила, что во время солнечного затмения в Южном полушарии Земли на Солнце произошел двойной выброс корональной массы. По данным специалистов, звезда почти одновременно выпустила два огромных протуберанца длиной около миллиона километров каждый.

В августе пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о появлении на Солнце не менее 100 новых пятен. Специалисты при этом отметили, что пока непонятно, куда уходит высвободившаяся энергия, так как на тот момент вспышек зафиксировано не было.