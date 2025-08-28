День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 04:41

«Какой-то ад»: ученые РАН рассказали о непонятном процессе на Солнце

РАН: на Солнце за сутки появилось не менее 100 новых пятен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. При этом, отметили специалисты, нет понимания, «куда девается эта энергия», поскольку вспышек так и не было.

В главной солнечной активной области, №4197, «какой-то ад весь день творился». За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки, — уточнили в лаборатории.

В связи с этим прогноз дальнейшего поведения светила остается неопределенном, подчеркнули специалисты. Есть предположение, что Солнце «просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам», добавили они.

Ранее Солнце также выбросило протуберанец гигантских размеров, сообщили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».

солнце
космос
РАН
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог развеяла миф о лечении депрессии бананами
Наказали Leopard и ударили по робокомплексу: успехи ВС РФ к утру 28 августа
«Не знаю, что страшнее»: Захарова о признании экс-главы USAID
Полиция задержала мужчину, кинувшего камень в президента Аргентины
Юрист предупредил о последствиях заклеивания номеров на припаркованном авто
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 августа
В российском регионе начался пожар на фоне атаки ВСУ
Назван топ-7 фраз, выдающих абьюзера на этапе переписки
Стали известны все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов
Россиян предупредили о серьезных побочках от популярных осенью витаминов
Карнавал, Гагарина, Чеботина: зумеры выбирают новую Примадонну
В Германии выпустили монету в честь Путина
«Какой-то ад»: ученые РАН рассказали о непонятном процессе на Солнце
Названа примерная дата начала завершения дачного сезона в России
«Будет продолжение»: названы главные признаки удачного свидания
Обломки БПЛА воспламенили локомотивное депо под Волгоградом
Нилов раскрыл, на сколько может увеличиться МРОТ в 2026 году
В Госдуме призвали проверить Шнурова после отказа помочь бойцам СВО
Юрист раскрыл, какой штраф грозит жильцам за самовольный шлагбаум во дворе
«Русский мэр» в Колумбии заявил, что его пытаются сместить из-за интриг
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.