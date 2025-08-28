«Какой-то ад»: ученые РАН рассказали о непонятном процессе на Солнце РАН: на Солнце за сутки появилось не менее 100 новых пятен

Не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. При этом, отметили специалисты, нет понимания, «куда девается эта энергия», поскольку вспышек так и не было.

В главной солнечной активной области, №4197, «какой-то ад весь день творился». За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки, — уточнили в лаборатории.

В связи с этим прогноз дальнейшего поведения светила остается неопределенном, подчеркнули специалисты. Есть предположение, что Солнце «просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам», добавили они.

Ранее Солнце также выбросило протуберанец гигантских размеров, сообщили в ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».