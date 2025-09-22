«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 16:01

Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения

На Солнце во время затмения произошел двойной выброс корональной массы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В момент солнечного затмения в Южном полушарии Земли на Солнце произошел двойной выброс корональной массы, передает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Звезда почти одновременно выпустила два гигантских протуберанца протяженностью около миллиона километров каждый.

Зарегистрированные размеры каждого из протуберанцев составили около миллиона километров, что примерно в 70 раз больше размера Земли, — говорится в сообщении.

По данным исследователей, плазменные потоки прошли мимо планет: один — выше плоскости их орбит, другой — ниже. В лаборатории уточнили, что это первое в сентябре событие подобного масштаба. Оно подтверждает, что Солнце сохраняет значительные энергетические резервы, несмотря на снижение активности в последние месяцы.

Ранее, в ночь на 20 сентября, на Солнце произошла вспышка класса М1.5, которая продолжалась почти 40 минут. По данным Института прикладной геофизики, событие зафиксировали в группе пятен 4216. Кроме того, в течение ночи и утра наблюдались еще три вспышки меньшей мощности класса С.

солнце
Земля
звезды
выбросы
