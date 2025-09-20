«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 12:04

Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку

На Солнце произошла вспышка класса M

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 20 сентября на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики. Она продолжалась почти 40 минут. В 00:12 также произошла вспышка C5.8, в 07:52 — C2.6 и в 07:57 — C2.70.

20 сентября в 00:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 38 минут, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал, что Земле могут угрожать более пяти тысяч астероидов. По его словам, переданным ОТР, каждую неделю открывают несколько таких объектов.

До этого над Аргентиной произошло впечатляющее космическое явление — в атмосфере планеты сгорел крупный метеор. Жители нескольких городов стали свидетелями яркой вспышки и услышали звук, похожий на взрыв. Небесное тело вошло в атмосферу на огромной скорости и пролетело на высоте около 23 километров, оставив за собой длинный светящийся след, который был виден несколько минут.

погода
солнце
космос
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.