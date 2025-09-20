Ученые зафиксировали на Солнце сильную вспышку

В ночь на 20 сентября на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики. Она продолжалась почти 40 минут. В 00:12 также произошла вспышка C5.8, в 07:52 — C2.6 и в 07:57 — C2.70.

20 сентября в 00:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4216 (N07W25) зарегистрирована вспышка M1.5 продолжительностью 38 минут, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал, что Земле могут угрожать более пяти тысяч астероидов. По его словам, переданным ОТР, каждую неделю открывают несколько таких объектов.

До этого над Аргентиной произошло впечатляющее космическое явление — в атмосфере планеты сгорел крупный метеор. Жители нескольких городов стали свидетелями яркой вспышки и услышали звук, похожий на взрыв. Небесное тело вошло в атмосферу на огромной скорости и пролетело на высоте около 23 километров, оставив за собой длинный светящийся след, который был виден несколько минут.