Астроном рассказал об опасности, которая может угрожать Земле Астроном Эйсмонт: ученые открыли более пяти тысяч опасных астероидов

Земле могут угрожать более пяти тысяч астероидов, заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт. По его словам, переданным ОТР, каждую неделю открывают несколько таких объектов.

Вообще астероидов потенциально опасных очень много. Тех, что в обозримом будущем могут попасть [в Землю]. Это околоземные астероиды. Примерно пять с лишним тысяч. Это те, что открыли. Что не открыли, трудно сказать. Не открыли больше, чем открыли. Опасность всегда существует, — сказал Эйсмонт.

Ранее китайские ученые предложили направить миссию к приближающемуся к Земле астероиду Апофис. Их проект предусматривает размещение пары малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1). Там они будут ожидать встречи с астероидом в 2029 году.