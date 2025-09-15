Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:34

Астроном рассказал об опасности, которая может угрожать Земле

Астроном Эйсмонт: ученые открыли более пяти тысяч опасных астероидов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Земле могут угрожать более пяти тысяч астероидов, заявил ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт. По его словам, переданным ОТР, каждую неделю открывают несколько таких объектов.

Вообще астероидов потенциально опасных очень много. Тех, что в обозримом будущем могут попасть [в Землю]. Это околоземные астероиды. Примерно пять с лишним тысяч. Это те, что открыли. Что не открыли, трудно сказать. Не открыли больше, чем открыли. Опасность всегда существует, — сказал Эйсмонт.

Ранее китайские ученые предложили направить миссию к приближающемуся к Земле астероиду Апофис. Их проект предусматривает размещение пары малых спутников в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1). Там они будут ожидать встречи с астероидом в 2029 году.

астрономы
астероиды
планеты
космос
