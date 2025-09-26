Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 20:28

«С теплотой вспоминаю»: Лавров выразил соболезнования родным Кеосаяна

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства. По словам политика, он навсегда вписал свое имя в историю России.

Многолетняя работа Тиграна Эдмондовича на благо Отечества получила широкое признание в обществе и по праву отмечена высокими почетными званиями. С теплотой вспоминаю наше общение. От имени коллектива министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки. Светлую память о Тигране Эдмондовиче будем хранить бережно, — говорится в письме.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна. Она отметила искренность и доброжелательность Кеосаяна и его уникальные человеческие качества.

До этого певица Диана Гурцкая заявила, что беспрецедентная чувственность Кеосаяна помогала ему по жизни. По ее словам, режиссер был настоящим профессионалом в рамках своей работы. Его смерть Гурцкая назвала невосполнимой потерей.

