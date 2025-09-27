Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 09:20

В Ленобласти выросло число жертв суррогатного алкоголя

Число отравившихся паленым алкоголем в Ленобласти выросло до 25 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв паленого алкоголя в Ленинградской области выросло до 25 человек, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, еще шесть смертей зафиксировано на этот раз в Волосовском районе. Предварительно, все погибшие тоже покупали суррогат у местного пенсионера, его уже задержали.

Массовое отравление алкогольным фальсификатом произошло в городе Сланцы и в деревне Гостицы. По данным регионального комитета по здравоохранению, летальный исход наступил из-за отравления метанолом — жидкостью, которая по запаху и внешнему виду напоминает этиловый спирт.

Ранее сообщалось, что задержанный за продажу суррогата 78-летний пенсионер Николай Бойцов раньше был судим за незаконный оборот алкоголя. Мужчину пытались привлечь к ответственности, но тот не явился на заседание по делу, поскольку отравился собственным товаром.

Родственница одного из отравившихся алкоголем жителя Сланцев нашла у него дома на холодильнике записку, которая указывала на подозреваемого в распространении продукции. По словам женщины, на ней было написано: «Отдать Бойцу 300 рублей».

алкоголь
суррогат
Ленинградская область
отравления
смерти
