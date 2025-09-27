Россия чище, безопаснее и спокойнее западных стран, заявил журналист Джеймс Делингпоул в статье для The Spectator. По его словам, в Москве никто не «пырнет ножом», не украдет телефон, а транспорт работает лучше, чем в Лондоне.

Хотите верьте, хотите нет, но Россия великолепная страна, — написал журналист.

Делингпоул отметил, что в столице чистые улицы, вежливые и сдержанные люди, а экономика, судя по наполненным ресторанам, вовсе не в упадке. При этом он подчеркнул, что даже россияне иногда верят в западные мифы о собственной стране.

Журналист также выразил симпатию к православным традициям и посетовал на преследование священников в Молдавии. Он признался, что западная пресса «не видела такой пропаганды со времен Брежнева».

Житель США Тимофей Холлар приехал в Россию на три недели и остался под глубоким впечатлением от страны. Молодой человек, выросший в американском Денвере, посетил Санкт-Петербург, Ярославль и Ростов Великий. По его словам, особенно его поразила архитектура, работа общественного транспорта и доброжелательность людей.