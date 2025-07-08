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08 июля 2025 в 19:06

«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России

Американский турист Тим оказался поражен Россией

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель США Тимофей Холлар приехал в Россию на три недели и остался под глубоким впечатлением от страны, сообщает 76.RU. Молодой человек, выросший в американском Денвере, посетил Санкт-Петербург, Ярославль и Ростов Великий. По его словам, особенно его поразила архитектура, работа общественного транспорта и доброжелательность людей.

В России меня поразила архитектура, количество и уникальность церквей. Здесь в городах гораздо больше людей, чем в местах, где я живу. <...> Люди очень дружелюбные, гостеприимные и добрые. <...> Общественный транспорт здесь на тысячу процентов лучше, чем в Америке, — поделился американец.

Тим родился в США, однако он наполовину русский. Его мама родом из Ярославля, где и по сей день живут его бабушка с дедушкой. Именно к ним он приехал летом 2025 года. При этом молодой человек не говорит по-русски, так как в его семье принято общаться исключительно на английском. Несмотря на языковой барьер, Тим признается, что чувствовал себя в России комфортно. Он также отметил, что многие стереотипы о России, с которыми сталкивался в США, оказались неактуальными.

Ранее американский блогер Джозеф Стивен Роуз поделился впечатлениями от ночной прогулки по Санкт-Петербургу. Он отметил, что нигде в мире не чувствовал себя так безопасно, как в России. Кроме того, блогер удивился, как спокойно местные жители ходят по отдаленным улицам в одиночку даже ночью.

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