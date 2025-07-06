«Только вдумайтесь»: американец удивился прогулке по ночному Петербургу

Блогер из Соединенных Штатов Джозеф Стивен Роуз на YouTube-канале EXPAT American рассказал, что он совершил прогулку по ночному Санкт-Петербургу. По словам американца, он остался под большим впечатлением. Роуз отметил, что нигде не чувствовал себя настолько в безопасности, как в России.

Хотел бы я один когда-либо прогуляться ночью? Нет, и я бы очень сильно беспокоился, если бы я не был в России. Вы только вдумайтесь. Из всех возможных мест в мире в России я чувствую себя в безопасности, — признал блогер.

Роуз обратил внимание, что жители Санкт-Петербурга совершенно не боятся ходить по отдаленным улицам даже в одиночку. По его мнению, это говорит о многом. Американец также восхитился богатой архитектурой и чистотой российского города.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом. Он оценил живописность Москвы-реки и величие Красной площади. Ибрагим отметил, что нашел время прогуляться по российской столице, несмотря на «плотный официальный график».