На Западе раскрыли, почему молодежь США и Европы зачиталась Достоевским

Федор Достоевский стал символом для поколения Z и американских «новых правых», отмечает издание Prospect. Его размышления о вере, зле и одиночестве находят отклик у молодежи, несмотря на разрыв во времени и взглядах. Писатель, которого называют строгим диалектиком и исследователем человеческой души, вновь оказался в центре культурных дискуссий.

Американские «новые правые» используют его идеи в обсуждениях о «культуре отмены», а поколение Z открывает для себя малоизвестные произведения при помощи TikTok. Блогеры этой платформы популяризируют творчество Достоевского, благодаря чему, например, «Белые ночи» в прошлом году вошли в число самых продаваемых переводных книг в Великобритании.

Ранее стало известно, что доля российских писателей в продажах наиболее популярных книг достигла 46%. При этом художественная литература укрепила лидерство и заняла 52% от общего объема. Сегмент нон-фикшен сократился до 38%, тогда как детские издания сохранили около 10% продаж. Таким образом, читательский спрос смещается в сторону отечественных авторов и художественных произведений.