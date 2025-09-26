Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 04:49

Южная Корея открыла огонь по торговому судну КНДР

ВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь по судну КНДР

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вооруженные силы республики Корея открыли предупредительный огонь в сторону торгового судна из КНДР, передает агентство Yonhap.​​ Согласно заявлению южнокорейского военного командования, судно из Северной Кореи несанкционированно пересекло границу в акватории Желтого моря.

Наши вооруженные силы внимательно следили за действиями Северной Кореи и отреагировали в соответствии с оперативной инструкцией. Мы защитим Северную разграничительную линию, реагируя на любую ситуацию, поддерживая боеготовность, — заявили представители ВС Южной Кореи.

Уточняется, что после серии предупредительных выстрелов и радиосообщений судно-нарушитель покинуло спорную акваторию. Пхеньян не признает Северную разграничительную линию как официальную морскую границу, указали в комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Ранее стало известно, что по оценке президента Республики Корея Ли Чжэ Мена, КНДР приблизилась к финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до США. Для полного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну ключевую техническую задачу — обеспечить надежное возвращение боеголовки в атмосферу.

КНДР
Южная Корея
границы
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.