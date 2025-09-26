Южная Корея открыла огонь по торговому судну КНДР ВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь по судну КНДР

Вооруженные силы республики Корея открыли предупредительный огонь в сторону торгового судна из КНДР, передает агентство Yonhap.​​ Согласно заявлению южнокорейского военного командования, судно из Северной Кореи несанкционированно пересекло границу в акватории Желтого моря.

Наши вооруженные силы внимательно следили за действиями Северной Кореи и отреагировали в соответствии с оперативной инструкцией. Мы защитим Северную разграничительную линию, реагируя на любую ситуацию, поддерживая боеготовность, — заявили представители ВС Южной Кореи.

Уточняется, что после серии предупредительных выстрелов и радиосообщений судно-нарушитель покинуло спорную акваторию. Пхеньян не признает Северную разграничительную линию как официальную морскую границу, указали в комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Ранее стало известно, что по оценке президента Республики Корея Ли Чжэ Мена, КНДР приблизилась к финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до США. Для полного успеха Пхеньяну необходимо решить лишь одну ключевую техническую задачу — обеспечить надежное возвращение боеголовки в атмосферу.