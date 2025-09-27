Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 09:50

Глава МИД Кореи обратился к Лаврову с необычной просьбой

МИД Кореи призвал Россию создать условия для работы южнокорейских компаний

Чо Хен Чо Хен Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву обеспечить комфортные условия для работы южнокорейских компаний, которые продолжают действовать на российском рынке, сообщает агентство Yonhap. В ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Чо Хен также представил позицию Сеула по ситуации на Корейском полуострове, подчеркнув стремление к миру и стабильности через укрепление доверия и снижение напряженности.

При этом он обратился к российской стороне с просьбой прекратить военное взаимодействие с КНДР. Лавров в свою очередь отметил провокационный характер военной активности США и их союзников в регионе.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен распорядился прекратить трансляцию радиостанции «Голос свободы» на границе с КНДР. Этот канал более 15 лет передавал через громкоговорители новости и музыку, а его отключение рассматривается как шаг к улучшению отношений. Инициатива стала частью обещания южнокорейского лидера восстановить контакты с Пхеньяном и возобновить диалог. Решение подчеркивает стремление Сеула снизить напряженность на Корейском полуострове.

Южная Корея
Россия
Сергей Лавров
компании
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.