Глава МИД Кореи обратился к Лаврову с необычной просьбой

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хен на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Москву обеспечить комфортные условия для работы южнокорейских компаний, которые продолжают действовать на российском рынке, сообщает агентство Yonhap. В ходе встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Чо Хен также представил позицию Сеула по ситуации на Корейском полуострове, подчеркнув стремление к миру и стабильности через укрепление доверия и снижение напряженности.

При этом он обратился к российской стороне с просьбой прекратить военное взаимодействие с КНДР. Лавров в свою очередь отметил провокационный характер военной активности США и их союзников в регионе.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен распорядился прекратить трансляцию радиостанции «Голос свободы» на границе с КНДР. Этот канал более 15 лет передавал через громкоговорители новости и музыку, а его отключение рассматривается как шаг к улучшению отношений. Инициатива стала частью обещания южнокорейского лидера восстановить контакты с Пхеньяном и возобновить диалог. Решение подчеркивает стремление Сеула снизить напряженность на Корейском полуострове.