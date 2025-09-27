Названы пять регионов центральной России, где до конца сентября пойдет снег Синоптик Паршина: на юге центральной России до конца сентября возможен снег

В пяти регионах центральной России на рубеже сентября и октября может пойти мокрый снег, заявила в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, такие осадки ожидаются в начале следующей недели в Рязанской, Калужской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях в начале недели местами дожди и даже мокрый снег. По ночам — от 0 до +7 градусов, днем — +8–13 градусов тепла, — сказала Паршина.

Однако она добавила, что уже в среду и четверг в этих регионах ожидается повышение дневной температуры до +10–15 градусов, но в ночные часы станет, напротив, еще холоднее. Температура воздуха в темное время суток, по ее словам, будет держаться в диапазоне от –2 до +3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в настоящее время около 15–20% территории России накрыло снегом. Речь идет о северных регионах Сибири, Туруханского края, Таймыра и Дальнего Востока. На западе Якутии высота снежного покрова, по его словам, уже достигает 18–20 см, на Таймыре — 11–16 см.