Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:23

Названы пять регионов центральной России, где до конца сентября пойдет снег

Синоптик Паршина: на юге центральной России до конца сентября возможен снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пяти регионах центральной России на рубеже сентября и октября может пойти мокрый снег, заявила в беседе с NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее прогнозам, такие осадки ожидаются в начале следующей недели в Рязанской, Калужской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях в начале недели местами дожди и даже мокрый снег. По ночам — от 0 до +7 градусов, днем — +8–13 градусов тепла, — сказала Паршина.

Однако она добавила, что уже в среду и четверг в этих регионах ожидается повышение дневной температуры до +10–15 градусов, но в ночные часы станет, напротив, еще холоднее. Температура воздуха в темное время суток, по ее словам, будет держаться в диапазоне от –2 до +3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в настоящее время около 15–20% территории России накрыло снегом. Речь идет о северных регионах Сибири, Туруханского края, Таймыра и Дальнего Востока. На западе Якутии высота снежного покрова, по его словам, уже достигает 18–20 см, на Таймыре — 11–16 см.

погода
прогнозы
снег
похолодание
заморозки
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.