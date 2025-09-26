Юрист оценил черный рынок бытового ремонта в России в миллиарды рублей

Рынок ремонтных услуг в России находится в абсолютно черной зоне, сообщил в беседе с NEWS.ru юрист Сергей Ефимов. По его словам, он оценивается в миллиарды рублей. Он добавил, что раньше эта сфера контролировалась государством, а сегодня она полностью отдана «на откуп» частным компаниям, которые часто оказывают нелегальные услуги.

Рынок ремонтных услуг — в абсолютно черной зоне. Раньше в этом смысле существовал относительный порядок. Сейчас ремонт полностью отдан на откуп частникам. Причем чаще всего услуги оказываются нелегально: договоры не заключаются, акты выполненных работ не подписываются. Рынок бытового ремонта оценивается в миллиарды рублей. Здесь вращаются совершенно черные, нигде не учтенные деньги, — сказал Ефимов.

Кроме того, добавил юрист, такой ремонт часто сопряжен с набором серьезных рисков, связанных с качеством выполненных работ и честностью оплаты. По его словам, часто все держится на честном слове, но это, как показывает практика, «обычно является очень сомнительной гарантией».

Ранее эксперт по стройматериалам и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что нанимать рабочих для ремонта следует в межсезонье, так как стоимость услуг в этот период будет ниже на 20–30%. Кроме того, по его словам, зимой строительные магазины часто делают скидки на материалы.