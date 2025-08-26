Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 08:05

Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта

Бизнесмен Васильев: услуги рабочих для ремонта в межсезонье дешевле на 20–30%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нанимать рабочих для ремонта следует в межсезонье, так как стоимость услуг будет ниже на 20–30%, заявил NEWS.ru эксперт по стройматериалам и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. Кроме того, по его словам, зимой строительные магазины часто делают скидки на материалы.

Нанимать рабочих следует в межсезонье. Зимой, кроме новогодних праздников, и поздней осенью цены на ремонтные работы обычно ниже на 20–30%. Это связано с тем, что у мастеров меньше заказов, и они готовы работать за меньшие деньги. Например, штукатурные работы в ноябре могут обойтись дешевле, чем летом, когда у строителей много клиентов. Кроме того, зимой строительные магазины часто делают скидки на материалы, — сказал Васильев.

Ранее специалист в области недвижимости Алексей Подпалый заявил, что дешевые по цене квартиры, как правило, требуют серьезного ремонта. По его словам, такое жилье не отличается хорошим расположением, а также нуждается во вложении крупных сумм денег.

До этого эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что сэкономить на ремонте россиянам поможет заранее составленная смета. По его словам, такой подход позволит избежать незапланированных расходов и оформления кредитов.

советы
россияне
квартиры
ремонты
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брюсселе призвали США «закручивать гайки» в отношении России
Россиянка с рекордными 400 баллами на ЕГЭ определилась с вузом
В одной из бригад ВСУ началась вспышка туберкулеза
Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге
Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева
В Киеве заявили, что готовы к переговорам Зеленского и Путина
«Он великолепен»: Дакаскос высоко оценил талант Юры Борисова
Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж
Раскрыты последствия падения обломков БПЛА в Рязанской области
В РФПИ резко отреагировали на критику Вуди Аллена
Россияне стали меньше покупать легковые машины
Маск жестко прошелся по уничтожающим народ правительствам
Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!
Владимир Пресняков впервые высказался о разводе старшего сына Никиты
Си Цзиньпин тремя словами охарактеризовал отношения с Россией
Названо число стран — участниц ВЭФ-2025
Боец спас жизнь сослуживца и обратил в бегство украинский спецназ
Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ под Петербургом
Тысячи бойцов ВСУ могут попасть в котел в ДНР
Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.