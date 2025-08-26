Россиянам назвали способ экономить на найме рабочих для ремонта Бизнесмен Васильев: услуги рабочих для ремонта в межсезонье дешевле на 20–30%

Нанимать рабочих для ремонта следует в межсезонье, так как стоимость услуг будет ниже на 20–30%, заявил NEWS.ru эксперт по стройматериалам и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. Кроме того, по его словам, зимой строительные магазины часто делают скидки на материалы.

Нанимать рабочих следует в межсезонье. Зимой, кроме новогодних праздников, и поздней осенью цены на ремонтные работы обычно ниже на 20–30%. Это связано с тем, что у мастеров меньше заказов, и они готовы работать за меньшие деньги. Например, штукатурные работы в ноябре могут обойтись дешевле, чем летом, когда у строителей много клиентов. Кроме того, зимой строительные магазины часто делают скидки на материалы, — сказал Васильев.

Ранее специалист в области недвижимости Алексей Подпалый заявил, что дешевые по цене квартиры, как правило, требуют серьезного ремонта. По его словам, такое жилье не отличается хорошим расположением, а также нуждается во вложении крупных сумм денег.

До этого эксперт по внутренней отделке помещений и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что сэкономить на ремонте россиянам поможет заранее составленная смета. По его словам, такой подход позволит избежать незапланированных расходов и оформления кредитов.