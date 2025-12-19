Новый год-2026
Идеальный картофель фри дома — секрет ресторанной хрустящей корочки без фритюрницы и сложного оборудования

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовить хрустящий картофель фри дома легко, если использовать простой трюк профессионалов — предварительную заморозку нарезанной картошки. Метод помогает получить золотистую корочку снаружи и мягкую сердцевину внутри, без специальной техники.

Нарезанную соломкой картошку сначала замачивают на 20 минут в воде с солью и сахаром, затем просушивают и кладут в морозильник на 30 минут. Ледяная корка защищает внутреннюю часть от пересыхания, а внешняя поверхность быстро обжаривается в раскалённом масле.

Жарят картофель прямо из морозилки 7–8 минут на сильном огне, периодически помешивая. Готовый фри выкладывают на тарелку, при желании солят и подают с соусами. Такой подход позволяет получить ресторанный результат дома без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

