Идеальный картофель фри дома — секрет ресторанной хрустящей корочки без фритюрницы и сложного оборудования

Приготовить хрустящий картофель фри дома легко, если использовать простой трюк профессионалов — предварительную заморозку нарезанной картошки. Метод помогает получить золотистую корочку снаружи и мягкую сердцевину внутри, без специальной техники.

Нарезанную соломкой картошку сначала замачивают на 20 минут в воде с солью и сахаром, затем просушивают и кладут в морозильник на 30 минут. Ледяная корка защищает внутреннюю часть от пересыхания, а внешняя поверхность быстро обжаривается в раскалённом масле.

Жарят картофель прямо из морозилки 7–8 минут на сильном огне, периодически помешивая. Готовый фри выкладывают на тарелку, при желании солят и подают с соусами. Такой подход позволяет получить ресторанный результат дома без лишних хлопот.

