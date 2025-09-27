Во Владивостоке снесут часть особняка главаря кровавой банды 90-х

Часть особняка бизнесмена и лидера кровавой банды 90-х «Трифоновские» Александра Ясина снесут во Владивостоке, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, в 2023 году предприниматель незаконно захватил больше двух тысяч квадратных метров муниципальной земли, на которой построил бассейн, баню и спортивную площадку.

В рамках разбирательства суд принял сторону правоохранителей, и землю вернули в собственность Владивостока. Теперь все, что на ней находится, планируют уничтожить. Отмечается, что в начале 2000-х «Трифоновские» отошли от криминальных дел, занялись бизнесом и незаконно построили в городе несколько торговых центров.

Группировка была создана еще в 1990 году. На счету ее участников — убийства, незаконный оборот оружия, мошенничество, а также похищение людей и вымогательства. Сначала ОПГ возглавлял Сергей Трифонов, от фамилии которого и произошло название. После его убийства в 2004 году лидером стал Ясин.

Ранее сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали представителя тольяттинской ОПГ Константина Пикулина, которого подозревают в покушении на убийство предпринимателя из Тольятти. Предполагается, что в 2001 году он открыл огонь из автомата по автомобилю Land Cruiser. В машине находился Алексей Сердюков, директор крупного супермаркета «Тысяча мелочей».