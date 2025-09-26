Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 17:53

В России оценили идею повысить налоги для IT-компаний почти в два раза

IT-эксперт Райзнер: повышение налогов навредит сектору информационных технологий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Повышение льготного тарифа страховых взносов до 15% для IT-компаний очень негативно повлияет на эту отрасль информационных технологий, заявила Hi-Tech Mail Анна Райзнер. Она выразила мнение, что увеличение налогов почти в два раза приведет к дополнительным расходам для компаний.

Это снижает мотивацию к инвестированию и ставит под удар все проекты по цифровизации и достижению технологического лидерства, — отметила Райзнер.

Она также уточнила, что у IT-организаций 80% расходов составляют траты на фонд оплаты труда. По мнению эксперта, в случае повышения налогов «заявленные льготы и преференции для IT-отрасли становятся непрогнозируемыми».

Ранее Минфин России предложил повысить льготный тариф страховых взносов для IT-компаний до 15%. Сейчас он составляет 7,6%.

