Делаем заготовки из баклажанов на зиму: 2 простых и 4 необычных рецепта Куда деть баклажаны? Конечно, сделать из них заготовки! Предлагаем рецепты на любой вкус для бывалых и начинающих хозяек

В сезон овощей перед хозяйками встает сложная задача — куда деть богатый урожай баклажанов? Конечно, нужно сделать заготовки на зиму! Мы приготовили для вас 6 лучших рецептов из баклажанов на любой вкус. Подходящий рецепт заготовки баклажанов на зиму в банках найдут не только опытные хозяйки, но даже те, у кого совсем мало времени или опыта для приготовления зимних запасов.

Для начинающих кулинаров: простые способы заготовки баклажанов

Известно, что чем меньше ингредиентов, тем проще готовить блюдо. Однако, это не значит, что оно будет менее вкусным. Это с уверенностью можно сказать о заготовке из баклажанов в банках, которая по вкусу похожа на грибы с чесноком. Для этого рецепта нам потребуются:

Баклажаны — 5 кг

Чеснок (очищенный) — 300 г

Свежий укроп — 350 г

Подсолнечное масло — 300 мл

Вода — 3 л

Соль (не йодированная) — 4 ст. л.

Уксус 9% — 250 мл

Баклажаны нарезаются кружочками одинаковой толщины. В емкость наливаем воду, добавляем уксус, соль и ставим на большой огонь до закипания. В кипящий маринад порциями закладываем баклажаны и выдерживаем по 3 минуты. Мелко режем чеснок, измельчаем укроп, добавляем в баклажаны, заливаем туда же подсолнечное масло. Затем все необходимо тщательно перемешать, разложить в промытые банки, прикрыть крышками и простерилизовать. Затем закатываем банки и оставляем под теплым укрытием до полного остывания.

Заготовка на зиму из баклажанов Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Другой вариант быстрой и простой заготовки из баклажанов на зиму — фаршированные зеленью плоды. Для этого блюда необходимо взять:

Баклажаны — 1 кг

Сельдерей — 10 стеблей

Жгучий перец — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Соль — 1,5 ст. л.

Молотый черный перец— по вкусу

Вода — 1 л

Срезаем у баклажанов плодоножку, делаем надрез вдоль всего плода глубиной на 2/3, отвариваем их 10 минут в воде. Затем кладем на 20 минут в холодную воду, потом перекладываем в дуршлаг разрезами вниз, чтобы стекла лишняя жидкость. В воду, в которой варились баклажаны, закладываем нарезанный сельдерей, кипятим 10 минут и процеживаем отвар.

Мелко режем ножом чеснок, жгучий перец и зелень, добавляем к ним соль, черный перец и фаршируем баклажаны. Плотно укладываем плоды в простерилизованные банки и заливаем отваром сельдерея. Банки закрываем стерильными полиэтиленовыми крышками, после остывания их можно хранить в холодильнике.

Вкусный салат из баклажанов в качестве зимней заготовки

Если вам хочется приготовить что-нибудь более сложное, то предлагаем попробовать рецепт заготовки из баклажанов на зиму в виде салата «Тещин язык». Его можно подавать на стол не только как закуску, но и в качестве самостоятельного блюда. В соответствии с рецептом нужно взять:

Баклажаны — 4 кг

Крупные томаты — 8 шт.

Чеснок — 5 головок

Жгучий перец — 5 стручков

Сахар — 1 ст. (250 мл)

Соль — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст.

Уксус 9% — 150 гр.

Заготовка баклажанов Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны шинкуем кружочками одинаковой толщины, замачиваем в рассоле на полчаса и откидываем на дуршлаг.

Томаты бланшируем и очищаем от кожицы. Чистим чеснок. Затем помидоры, чеснок и жгучий перец измельчаем в блендере или пропускаем через мясорубку. В полученную смесь кладем сахар, соль, добавляем уксус и масло. Укладываем баклажаны в емкость, заливаем полученным соусом, ставим на плиту и после закипания тушим на медленном огне в течение 30 минут.

Горячий салат укладываем в стерильные банки и закатываем. Заготовки накрываем одеялом и оставляем в тепле до полного остывания.

Заготовки из баклажанов на зиму с медом или орехами

Для тех, кто любит удивлять гостей и близких, предлагаем рецепт из баклажанов с медом в банках. Несмотря на большое количество ингредиентов, сделать такую заготовку из баклажанов очень просто. Нам понадобятся:

Баклажаны — 1,5 кг

Свежий мед — 150 мл

Винный уксус — 5 ст. л.

Оливковое масло — 400 мл

Красный лук — 1 шт.

Жгучий перец — 3 стручка

Чеснок — 4 дольки

Соль — 2 ч. л.

Семена кориандра — 1 ст. л.

Семена горчицы — 1 ст. л.

Гвоздика — 3 бутона

Лавровый лист — 4 шт.

Баклажаны нарезаем кружочками одинаковой толщины и на полчаса замачиваем их в рассоле, чтобы избавиться от горечи. После откидываем на дуршлаг и дополнительно обсушиваем салфетками. Затем выкладываем баклажаны на противень, застеленный пекарской бумагой, и выдерживаем в духовке 20 минут при температуре 200 градусов.

Мелко режем лук, также измельчаем чеснок и жгучий перец. Пассеруем их в небольшом количестве масла и добавляем в смесь все специи. В отдельной емкости смешиваем оставшееся масло, мед, уксус и соль, доводим до кипения и убираем с огня.

Заготовки из баклажанов Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны и пассерованный лук со специями слоями укладываем в простерилизованные банки, заливаем горячим медом с маслом, закатываем крышками и накрываем одеялом до полного остывания.

Еще один вариант заготовки из баклажанов с нетривиальными ингредиентами — икра с грецкими орехами. Для ее приготовления потребуется:

Баклажаны — 400 г

Морковь — 100 г

Репчатый лук — 100 г

Сладкий перец — 100 г

Томаты — 150 г

Грецкие орехи очищенные — 100 г

Соевый соус — 3 ст. л.

Оливковое масло — 50 мл

Черный перец молотый — по вкусу

Баклажаны нарезаем кубиками, замачиваем в рассоле на полчаса, откидываем на дуршлаг, потом выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Затем выкладываем их ровным слоем на противень, застеленный пекарской бумагой, и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.

Кубиками такого же размера нарезаем остальные овощи, выкладываем их на противень вместе с баклажанами, сбрызгиваем соевым соусом и убираем обратно в духовку. Овощи необходимо держать там еще около 25 минут, периодически перемешивая. Затем все ингредиенты измельчаем блендером, орехи мелко режем и вместе с черным перцем добавляем в икру. Смесь необходимо разложить по стерилизованным банкам и закатать крышками.

Вкусные заготовки из баклажанов для опытных хозяек

Для искушенных хозяек предлагаем рецепт вкусной заготовки из баклажанов на зиму в виде рулетиков. Для приготовления нам понадобятся:

Баклажаны — 1,5 кг

Томаты — 600 г

Болгарский перец — 400 г

Морковь — 1 кг

Петрушка — 1 пучок

Чеснок — 8 зубчиков

Подсолнечное масло — 0,5 л

Соль — по вкусу

Баклажаны нарезаем тонкими пластинками и на полчаса замачиваем в рассоле, чтобы убрать горечь. Откидываем на дуршлаг, обсушиваем салфетками и обжариваем на сковороде в кипящем масле до румяной корочки с обеих сторон. Помидоры нарезаем полосками, морковь натираем на крупной терке, чеснок пропускаем через пресс, петрушку измельчаем, сладкий перец нарезаем мелкими полосками. Все овощи перемешиваем, добавляем соль. Начинку укладываем на узкую часть баклажанного язычка и скатываем в рулет. Рулетики плотно укладываем в чистые банки, заливаем горячим маслом, накрываем крышками и стерилизуем. Затем закатываем и убираем банки под одеяло до полного остывания.

Такой способ заготовки из баклажанов удобен еще и тем, что ингредиенты для начинки можно менять по своему вкусу, добавляя свежую зелень, орехи или специи.

