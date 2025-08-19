Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 21:50

Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году? История и традиции празднования

Ореховый Спас Ореховый Спас Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ореховый, или Третий, Спас в 2025 году православные христиане готовятся отмечать в конце августа. Этот праздник имеет свои традиции и приметы. Расскажем о них подробнее, а также узнаем историю празднования Орехового Спаса.

Когда в России отмечают Ореховый Спас

Ореховый Спас относится к праздникам, которые имеют точные даты. Какого числа будет Ореховый Спас в этом году? Как обычно, православные будут отмечать его 29 августа. Считается, что в этот день можно было приступать к заготовке ореховых запасов на зиму, поскольку лесные орехи поспевали именно к этому числу. Кроме того, Ореховый Спас также называли:

  • Хлебный Спас: по традиции в этот день хозяйки готовят первую выпечку из зерна нового урожая.
  • Холщовый Спас: в деревнях начинались ярмарки, где можно было купить домотканые холсты.
  • Нерукотворный Спас: по легенде, в этот день Нерукотворный образ Спасителя был привезен в Константинополь.

Ореховый Спас: история праздника

Ореховый Спас — это народное название праздника. В Христианской традиции этот день именуют Нерукотворным Спасом. Согласно легенде, в одном из городов древней Месопотамии, Эдессе, царствовал правитель Авгарь. Царь страдал от проказы, которая в древности считалась неизлечимым заболеванием. Однако верные слуги донесли правителю, что в далеких землях есть некий человек, Иисус, который может исцелять больных прикосновением руки. Царь велел послать к чудотворцу гонцов и привезти его в свой дворец. Однако Иисус, приняв посланников царя и выслушав их, велел подать ему воды и полотенце. Спаситель умылся водой и промокнул лицо полотном, на котором отпечатался его лик. Гонцы были посланы обратно к правителю Эдессы и привезли ему полотенце, которым утирался Иисус. Авгарь приложил плат с отпечатком лика Иисуса к своему лицу и тотчас же исцелился. Вскоре Авгарь и его приближенные приняли христианство, а лик Спасителя с плата скопировали лучшие иконописцы того времени. Написанные таким образом иконы получили название «Спас Нерукотворный».

Нерукотворный Спас Нерукотворный Спас Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Полотно с ликом Иисуса хранилось в Эдессе около 900 лет, и лишь 29 августа 944 года его перевезли в Константинополь. Длительное время этот день почитали только жители Царьграда, однако с распространением христианства праздник стали отмечать и в других странах. На Руси дата празднования Спаса Нерукотворного совпала со временем, когда в центральной части страны поспевают лесные орехи. Именно поэтому в истории традиции празднования Орехового Спаса переплелись с христианским праздником.

В чем суть празднования Орехового Спаса

Для этого праздника существовало множество правил, примет и традиций, связанных непосредственно со сбором урожая. Главная суть Орехового Спаса в том, что в этот день с утра православные собирали первые лесные орехи. Хозяйки готовили выпечку из зерна нового урожая. Затем орехи, хлеб и пироги несли для освящения в храмы.

Стоит отметить, что Ореховый Спас отмечали куда скромнее, чем Медовый и Яблочный. Все потому, что в последние дни августа нередки бывали первые ночные заморозки и крестьянам надлежало быстрее закончить полевые работы, чтобы успеть до холодов. Именно поэтому в этот день было принято чистить деревенские колодцы, а также близлежащие целебные источники от ила и грязи, подготавливая их к долгой зиме.

На ярмарках и торгах, которые проводились в честь праздника, продавались, помимо продуктов, домотканые холсты и полотна. Считалось плохой приметой уйти с торга без покупки, а потому каждый, кто приходил в торговые ряды, обязательно что-то покупал.

Еще в этот день было принято украшать жилища ветками орешника и заготавливать из него веники для бани. По поверьям, ореховые веники изгоняли из тела любую хворь и обеспечивали защиту от порчи и сглаза. Во время застолья в Ореховый Спас обязательно угощали различными настойками на орехах.

В реалиях 2025 года на Ореховый Спас вряд ли кто-то пойдет в лес, чтобы собирать орехи. Однако освятить в церкви можно и те, что куплены на рынке. А вот выпечку для освящения лучше принести ту, что испекли собственноручно.

Когда в России Ореховый Спас Когда в России Ореховый Спас Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие приметы существуют на Ореховый Спас

  • Если урожай орехов удался богатый, то на другой год уродится много хлеба.
  • Если журавли летят к югу — на Покров будет холодно.
  • Если прошли гроза и дождь — всю осень будет стоять теплая погода.
  • Если попался червивый орех — будет беда.

Кроме того, считалось, что первый сорванный с куста орех необходимо непременно съесть самому, а следующий отдать другому человеку. Также по вкусу первого съеденного ореха определяли, чего можно ожидать в ближайшем будущем:

  • Незрелый орех — к скорым новостям.
  • Спелый плод — к добрым вестям, счастью.
  • Гнилой орех — к страшному несчастью.
  • Горький плод — к множеству проблем.

Суть Орехового Спаса Суть Орехового Спаса Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Интересные факты и поверья про лесные орехи

  • Лещина или орешник — это кустарники из семейства березовых.
  • Своим названием в русском языке лещина обязана лещу — считается, что ее листья по форме напоминают эту рыбу из семейства карповых.
  • Крупные плоды некоторых видов лещины называются фундуком.
  • По преданию, в северные широты лещину завезли римляне из Малой Азии.
  • Чаще всего на ветке орехового куста растет всего один орех, однако в редких случаях встречаются и двойные плоды.
  • Лещина — один из самых калорийных орехов. В 100 г этих плодов содержится 651 ккал — это больше, чем в рыбе и мясе.
  • Лесные орехи в своем составе содержат до 71% жиров, в других видах орехов этот показатель не превышает 55%.
  • Кусты лещины первыми зацветают весной из всех лесных кустарников и деревьев.
  • По поверью, засушенные цветы лещины при добавлении в чай укрепляют волю человека.
  • Считается, что изготовленные из орешника амулеты способны отпугивать злые силы.
  • Согласно поверьям, в ореховые деревья никогда не ударяет молния. Поэтому крестьяне изготавливали из орешника кресты и в качестве «защиты» размещали их на стенах деревянных строений.

Ранее мы рассказали об истории и традициях празднования Яблочного Спаса.

Иисус Христос
иконы
константинополь
орехи
первыйхлеб
православие
православные праздники
урожай
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Варю томатный сок с пряностями и цитрусами — вкус поражает
о Франции сравнили лидеров ЕС на встрече с Трампом со слугами
Как накопить 3 млн на добавку к пенсии: финансист подробно о программе ПДС
В США заявили о возможном «свете в конце туннеля» в ситуации с Украиной
Раскрыты детали появления БТР с флагами США и РФ в зоне СВО
Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году? История и традиции празднования
«Далось непросто»: внук Пугачевой подтвердил слухи о разводе
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
В США заявили, что Трамп хочет сохранить мир на Украине после себя
В Евросоюзе разъяснили, на что будут похожи гарантии безопасности Украины
Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
В Белом доме раскрыли подробности подготовки встречи Путина и Зеленского
В Белом доме высказались о месте проведения встречи Путина и Зеленского
Смертоносные FPV, Покровск, Константиновка: новости СВО вечером 19 августа
Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
В США рассказали, как будут обеспечены гарантии безопасности для Украины
В США назвали три возможных способа обеспечения безопасности для Украины
Заготовки из яблок: 3 вкусных рецепта для всей семьи
Завершено расследование хищений при возведении фортификаций под Курском
Стало известно, сколько Трамп готов ждать до новой встречи по Украине
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.