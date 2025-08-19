Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году? История и традиции празднования

Ореховый, или Третий, Спас в 2025 году православные христиане готовятся отмечать в конце августа. Этот праздник имеет свои традиции и приметы. Расскажем о них подробнее, а также узнаем историю празднования Орехового Спаса.

Когда в России отмечают Ореховый Спас

Ореховый Спас относится к праздникам, которые имеют точные даты. Какого числа будет Ореховый Спас в этом году? Как обычно, православные будут отмечать его 29 августа. Считается, что в этот день можно было приступать к заготовке ореховых запасов на зиму, поскольку лесные орехи поспевали именно к этому числу. Кроме того, Ореховый Спас также называли:

Хлебный Спас: по традиции в этот день хозяйки готовят первую выпечку из зерна нового урожая.

Холщовый Спас: в деревнях начинались ярмарки, где можно было купить домотканые холсты.

Нерукотворный Спас: по легенде, в этот день Нерукотворный образ Спасителя был привезен в Константинополь.

Ореховый Спас: история праздника

Ореховый Спас — это народное название праздника. В Христианской традиции этот день именуют Нерукотворным Спасом. Согласно легенде, в одном из городов древней Месопотамии, Эдессе, царствовал правитель Авгарь. Царь страдал от проказы, которая в древности считалась неизлечимым заболеванием. Однако верные слуги донесли правителю, что в далеких землях есть некий человек, Иисус, который может исцелять больных прикосновением руки. Царь велел послать к чудотворцу гонцов и привезти его в свой дворец. Однако Иисус, приняв посланников царя и выслушав их, велел подать ему воды и полотенце. Спаситель умылся водой и промокнул лицо полотном, на котором отпечатался его лик. Гонцы были посланы обратно к правителю Эдессы и привезли ему полотенце, которым утирался Иисус. Авгарь приложил плат с отпечатком лика Иисуса к своему лицу и тотчас же исцелился. Вскоре Авгарь и его приближенные приняли христианство, а лик Спасителя с плата скопировали лучшие иконописцы того времени. Написанные таким образом иконы получили название «Спас Нерукотворный».

Полотно с ликом Иисуса хранилось в Эдессе около 900 лет, и лишь 29 августа 944 года его перевезли в Константинополь. Длительное время этот день почитали только жители Царьграда, однако с распространением христианства праздник стали отмечать и в других странах. На Руси дата празднования Спаса Нерукотворного совпала со временем, когда в центральной части страны поспевают лесные орехи. Именно поэтому в истории традиции празднования Орехового Спаса переплелись с христианским праздником.

В чем суть празднования Орехового Спаса

Для этого праздника существовало множество правил, примет и традиций, связанных непосредственно со сбором урожая. Главная суть Орехового Спаса в том, что в этот день с утра православные собирали первые лесные орехи. Хозяйки готовили выпечку из зерна нового урожая. Затем орехи, хлеб и пироги несли для освящения в храмы.

Стоит отметить, что Ореховый Спас отмечали куда скромнее, чем Медовый и Яблочный. Все потому, что в последние дни августа нередки бывали первые ночные заморозки и крестьянам надлежало быстрее закончить полевые работы, чтобы успеть до холодов. Именно поэтому в этот день было принято чистить деревенские колодцы, а также близлежащие целебные источники от ила и грязи, подготавливая их к долгой зиме.

На ярмарках и торгах, которые проводились в честь праздника, продавались, помимо продуктов, домотканые холсты и полотна. Считалось плохой приметой уйти с торга без покупки, а потому каждый, кто приходил в торговые ряды, обязательно что-то покупал.

Еще в этот день было принято украшать жилища ветками орешника и заготавливать из него веники для бани. По поверьям, ореховые веники изгоняли из тела любую хворь и обеспечивали защиту от порчи и сглаза. Во время застолья в Ореховый Спас обязательно угощали различными настойками на орехах.

В реалиях 2025 года на Ореховый Спас вряд ли кто-то пойдет в лес, чтобы собирать орехи. Однако освятить в церкви можно и те, что куплены на рынке. А вот выпечку для освящения лучше принести ту, что испекли собственноручно.

Какие приметы существуют на Ореховый Спас

Если урожай орехов удался богатый, то на другой год уродится много хлеба.

Если журавли летят к югу — на Покров будет холодно.

Если прошли гроза и дождь — всю осень будет стоять теплая погода.

Если попался червивый орех — будет беда.

Кроме того, считалось, что первый сорванный с куста орех необходимо непременно съесть самому, а следующий отдать другому человеку. Также по вкусу первого съеденного ореха определяли, чего можно ожидать в ближайшем будущем:

Незрелый орех — к скорым новостям.

Спелый плод — к добрым вестям, счастью.

Гнилой орех — к страшному несчастью.

Горький плод — к множеству проблем.

Интересные факты и поверья про лесные орехи

Лещина или орешник — это кустарники из семейства березовых.

Своим названием в русском языке лещина обязана лещу — считается, что ее листья по форме напоминают эту рыбу из семейства карповых.

Крупные плоды некоторых видов лещины называются фундуком.

По преданию, в северные широты лещину завезли римляне из Малой Азии.

Чаще всего на ветке орехового куста растет всего один орех, однако в редких случаях встречаются и двойные плоды.

Лещина — один из самых калорийных орехов. В 100 г этих плодов содержится 651 ккал — это больше, чем в рыбе и мясе.

Лесные орехи в своем составе содержат до 71% жиров, в других видах орехов этот показатель не превышает 55%.

Кусты лещины первыми зацветают весной из всех лесных кустарников и деревьев.

По поверью, засушенные цветы лещины при добавлении в чай укрепляют волю человека.

Считается, что изготовленные из орешника амулеты способны отпугивать злые силы.

Согласно поверьям, в ореховые деревья никогда не ударяет молния. Поэтому крестьяне изготавливали из орешника кресты и в качестве «защиты» размещали их на стенах деревянных строений.

