Ленивый хлеб в рукаве: готовлю на глаз — получается нежным и ароматным

Хлеб в рукаве получается мягким, ароматным и с аппетитной корочкой. Этот способ выпечки удобен, так как тесто хорошо поднимается, а сам хлеб долго остается свежим. Идеально подойдет к первым блюдам, бутербродам или просто к чаю.

Для приготовления в 500 мл теплой воды растворите 10 г дрожжей, 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. соли. Влейте 3 ст. л. растительного масла и постепенно всыпьте 700–800 г муки, замесив мягкое тесто. Накройте и оставьте на 1 час, чтобы подошло. Сформируйте буханку, положите в рукав для запекания, сделайте несколько надрезов и оставьте еще на 20 минут. Запекайте при 180 °С около 40–45 минут до золотистой корочки.

Хлеб получается удивительно вкусным и универсальным. Подавайте его теплым или полностью остывшим — он понравится всей семье.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

