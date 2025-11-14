Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Больше никаких сырников и омлетов! Эти гренки с фаршем сделали мое утро! Готовятся быстро и просто съедаются без ничего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти гренки с фаршем — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Они напоминают одновременно и пиццу, и горячие бутерброды, и сочные котлетки — только еще аппетитнее! Хрустящий хлеб с золотистой корочкой и сочная мясная начинка с ароматом лука и специй создают такую гармонию вкуса, что оторваться просто невозможно. Это идеальный завтрак для всей семьи — дети от таких гренок просто в восторге!

Возьмите 8 ломтиков батона, 300 г мясного фарша, 1 яйцо, 1 небольшую луковицу, соль, перец и растительное масло. Лук мелко нарежьте и смешайте с фаршем. Добавьте яйцо, соль и перец — тщательно вымесите. На каждый ломтик батона нанесите толстый слой фарша, слегка прижимая его. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте гренки мясной стороной вниз. Жарьте 4–5 минут на среднем огне, затем переверните и готовьте еще 3–4 минуты до румяной корочки. Подавайте сразу же, пока они хрустящие!

