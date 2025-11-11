Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:00

Сырные гренки из черного хлеба: вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные гренки из черного хлеба: вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами. Знаете, что станет настоящей звездой любого застолья? Ароматные гренки из черного хлеба в хрустящем сырно-чесночном облаке! Эта простая, но гениальная закуска одинаково хороша и к кружке холодного пива, и к тарелке наваристого борща.

Для основы я беру 300 граммов черного хлеба, нарезаю его удобными ломтиками и обжариваю на растительном масле до золотистой хрустящей корочки. Пока гренки горячие, сразу же посыпаю их смесью из 100 граммов тертого сыра, двух измельченных зубчиков чеснока, чайной ложки паприки и щепотки соли с перцем. Сыр моментально плавится от тепла хлеба, создавая нежную ароматную глазурь.

Отдельно готовлю пикантный соус: смешиваю 3 столовые ложки майонеза с мелко нарезанным соленым огурцом, четвертинкой красного лука и веточкой укропа. Острота чеснока, солоноватая нотка сыра и хруст свежего хлеба создают потрясающую гармонию вкусов! Эта закуска исчезает со стола быстрее, чем успеваю ее подать — проверено на многих гостях.

Ранее мы готовили шикарный рецепт из печени. Вкуснее всяких котлет, не жирно, полезно. Готовим суфле в духовке — смешал за 5 минут и запек.

