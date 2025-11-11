Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025

Шикарный рецепт из печени — вкуснее всяких котлет, не жирно, полезно: готовим суфле в духовке — смешал за 5 минут и запек. Это суфле из куриной печени — не только невероятно нежное и вкусное, но и очень полезное блюдо. Оно идеально подходит для тех, кто следит за своим питанием, а также при анемии и авитаминозе.

Для приготовления нам понадобится 500 граммов свежей куриной печени, которую мы пропустим через мясорубку вместе с 150 граммами репчатого лука и 150 граммами сырой моркови. Для тех, у кого есть ограничения в питании, морковь можно заменить кабачком или другими разрешенными овощами. Два свежих яйца взбиваем с солью и перцем по вкусу, добавляем к печеночной массе и вливаем 100 миллилитров молока, чтобы суфле получилось особенно воздушным.

Все ингредиенты тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Форму для запекания слегка смазываем растительным маслом или выстилаем пергаментной бумагой — я использую обычную хлебную форму. Выливаем нашу ароматную массу и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 50 минут. Готовность проверяем деревянной зубочисткой: если она выходит сухой — наше целебное суфле готово! Подавать его можно как теплым, так и холодным, украсив свежей зеленью. Это блюдо станет прекрасным ужином или сытным обедом для всей семьи!

Ранее мы готовили соленое сало — самая бюджетная и полезная закуска. Задумывались ли вы, сколько в сале витаминов?

