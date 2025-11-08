А вы знали, сколько в сале витаминов? Соленое сало — самая бюджетная и полезная закуска. Подаем с хреном, горчицей и поджаренным хлебом

А вы знали, сколько в сале витаминов? Готовим соленое сало — самая бюджетная и полезная закуска. Подаем с хреном, горчицей и поджаренным хлебом. Сало — это не только вкусный, но и весьма полезный продукт. Мало кто знает, что в нем содержатся важные витамины A, D, E и группа B, необходимые нашему организму. Кроме того, сало богато минералами и кислотами, такими как линолевая кислота, положительно влияющая на обмен веществ.

Предлагаем простой и недорогой рецепт соленого сала. Вам понадобятся: свежее сало (500 г), крупная морская соль (3 ст. л.), чеснок (2-3 зубчика), лавровый лист (2 шт.), черный перец горошком (по вкусу).

Сало нарежьте крупными кусками, на каждом сделайте неглубокие надрезы. Чеснок измельчите и натрите им срезы. Сало щедро посыпьте солью, добавьте лавровый лист и перец. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 3-4 дня.

Через указанный срок сало будет готово к употреблению. Храните его в холодильнике, отрезая по мере необходимости. Бюджетный продукт, богатый витаминами и полезный для здоровья, способен занять достойное место на вашем столе.

