15 августа 2025 в 15:10

Диетолог перечислил лучшие продукты для сохранения молодости

Диетолог Арзамасцев посоветовал есть авокадо для поддержания здоровья кожи

Для того, чтобы сохранить молодость, необходимо добавить в рацион авокадо, рыбу, орехи, а также растительные масла, заявил Pravda.Ru диетолог Евгений Арзамасцев. В этих продуктах содержатся обилие омега-3 жирных кислот и витамин Е.

Такое питание позволит предотвратить нарушения в клеточной структуре кожи, пояснил Арзамасцев. Она будет дольше оставаться упругой и здоровой.

Для профилактики преждевременного старения также важно употреблять продукты с витаминами С и D. Среди них киви, апельсины, шиповник, яйца, лосось и сардины, перечислил врач.

Диетолог Нурия Дианова ранее заявила, что степень воздействия меда на организм человека сильно переоценивают — это просто дорогой сахар. По ее словам, в нем полезные вещества содержатся в слишком малых количествах.

