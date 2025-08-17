Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Орешки из детства, за которые дрались: советский рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Много лет подряд эти хрустящие, рассыпчатые орешки были главной звездой праздничного стола. Их готовили к особому событию, и за последний могла начаться настоящая битва между детьми.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 3 стакана
  • Маргарин — 250 г
  • Сахар — 0,5 стакана
  • Яйца — 2 шт.
  • Сода — на кончике ложки, погасить уксусом

Для крема

  • Сгущённое молоко — 1 банка
  • Грецкие орехи (измельчённые) — 100 г

Как приготовить:

1. Замес теста
Отдельно разотрите белки и желтки с сахаром, затем соедините с остальными ингредиентами и замесите мягкое тесто.

2. Выпекание скорлупок
В формах для орешков выпекайте половинки до золотистого цвета. Они легко отделятся от формы и будут хрустящими.

3. Крем
Банку сгущёнки варите 2 часа в кастрюле с водой прямо в жестяной банке. Остудите, смешайте с орехами.

4. Сборка
Наполните скорлупки кремом и соедините попарно, слегка прижимая.

Если формочек нет — тесто можно испечь пластами, промазать кремом и нарезать пирожными.

Этот рецепт всё ещё в моде: вкус мгновенно возвращает в детство, а аромат наполнит дом атмосферой праздника.

