Орешки из детства, за которые дрались: советский рецепт

Много лет подряд эти хрустящие, рассыпчатые орешки были главной звездой праздничного стола. Их готовили к особому событию, и за последний могла начаться настоящая битва между детьми.
Ингредиенты для теста
- Мука — 3 стакана
- Маргарин — 250 г
- Сахар — 0,5 стакана
- Яйца — 2 шт.
- Сода — на кончике ложки, погасить уксусом
Для крема
- Сгущённое молоко — 1 банка
- Грецкие орехи (измельчённые) — 100 г
Как приготовить:
1. Замес теста
Отдельно разотрите белки и желтки с сахаром, затем соедините с остальными ингредиентами и замесите мягкое тесто.
2. Выпекание скорлупок
В формах для орешков выпекайте половинки до золотистого цвета. Они легко отделятся от формы и будут хрустящими.
3. Крем
Банку сгущёнки варите 2 часа в кастрюле с водой прямо в жестяной банке. Остудите, смешайте с орехами.
4. Сборка
Наполните скорлупки кремом и соедините попарно, слегка прижимая.
Если формочек нет — тесто можно испечь пластами, промазать кремом и нарезать пирожными.
Этот рецепт всё ещё в моде: вкус мгновенно возвращает в детство, а аромат наполнит дом атмосферой праздника.
