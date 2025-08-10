Спасение в ложке: как приготовить окрошку по-царски за 20 минут

Спасение в ложке: как приготовить окрошку по-царски за 20 минут

В разгар лета, когда столбик термометра уверенно держится у отметки 40 °C, горячие блюда отходят на второй план. Идеальный выбор в такую погоду — освежающая, лёгкая, но сытная окрошка.

Предлагаем рецепт окрошки по-царски: насыщает, охлаждает и готовится всего за 20 минут. Это блюдо оценят и поклонники классики, и те, кто хочет добавить в рацион больше свежих овощей и зелени.

Ингредиенты

картофель — 400 г

кефир 1% — 1 л

ветчина или варёная колбаса — 100 г

свежие огурцы — 4 шт.

редис — 5 крупных шт.

яйца — 4 шт.

зелёный лук — 7–8 перьев

укроп, петрушка — по 5–6 веточек

мята — 2–3 веточки

сметана — 1 банка

горчица — 2 ч. л.

лимонный сок (свежий) — 2 ст. л.

лёд (по желанию) — 2 лотка

соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите картофель в мундире и яйца вкрутую. Остудите, очистите и нарежьте всё максимально мелко.

Шаг 2. Мелко порубите зелёный лук, укроп, петрушку и мяту. Немного подсолите и разомните зелень в миске — так она быстрее отдаст аромат и сок. Мята придаст окрошке выраженный охлаждающий эффект.

Шаг 3. Нарежьте ветчину или колбасу мелкими кубиками. При желании можно заменить их на отварное мясо.

Шаг 4. Огурцы нарежьте кубиками. Редис лучше натереть на крупной тёрке — это смягчит его вкус и сделает текстуру окрошки более однородной.

Шаг 5. Приготовьте заправку: в миске соедините сметану, горчицу и лимонный сок, затем влейте кефир и перемешайте. По вкусу добавьте соль. Для максимального охлаждения можно положить лёд — лучше уже в тарелку перед подачей.

Шаг 6. Смешайте все ингредиенты в большой кастрюле. Посолите, поперчите, дайте настояться в холодильнике не менее 30 минут.

Окрошка по-царски — отличный вариант для обеда или лёгкого ужина в жаркую погоду. Ароматная, свежая, с приятной кислинкой и мягким охлаждающим эффектом — она станет настоящим спасением в летнюю жару.

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.