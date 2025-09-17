Баклажаны с перцем: рецепт для похудения! Обалденный диетический ужин

Этот рецепт — доказательство, что диетическая еда может быть вкусной и сытной. Баклажаны и перец тушатся в собственном соку с добавлением томатов и специй, сохраняя витамины и минимум калорий. Блюдо готовится быстро и подойдет даже тем, кто избегает сложных рецептов.

Нарежьте кубиками 2 средних баклажана, 2 болгарских перца и 1 луковицу. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, добавьте 1 ст. л. воды и тушите лук до мягкости. Добавьте баклажаны и перец, готовьте 10 минут под крышкой.

Добавьте 2 измельченных помидора без кожицы, 2 зубчика чеснока, соль, перец и щепотку сушеного базилика. Тушите еще 5–7 минут до готовности. Подавайте с зеленью.

Совет: для пикантности добавьте в конце 1 ч. л. бальзамического уксуса.

Читайте также: кабачковые рулетики — легкая закуска для ужина.