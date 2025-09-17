Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 07:05

Баклажаны с перцем: рецепт для похудения! Обалденный диетический ужин

Диетические баклажаны: простой рецепт Диетические баклажаны: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт — доказательство, что диетическая еда может быть вкусной и сытной. Баклажаны и перец тушатся в собственном соку с добавлением томатов и специй, сохраняя витамины и минимум калорий. Блюдо готовится быстро и подойдет даже тем, кто избегает сложных рецептов.

Нарежьте кубиками 2 средних баклажана, 2 болгарских перца и 1 луковицу. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, добавьте 1 ст. л. воды и тушите лук до мягкости. Добавьте баклажаны и перец, готовьте 10 минут под крышкой.

Добавьте 2 измельченных помидора без кожицы, 2 зубчика чеснока, соль, перец и щепотку сушеного базилика. Тушите еще 5–7 минут до готовности. Подавайте с зеленью.

  • Совет: для пикантности добавьте в конце 1 ч. л. бальзамического уксуса.

Читайте также: кабачковые рулетики — легкая закуска для ужина.

баклажаны
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простые рецепты
перец
болгарский перец
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.