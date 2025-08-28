Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!

Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!

Рулетики из кабачков — легкая, вкусная и очень красивая закуска, которая украсит любой стол. Они исчезают со стола одними из первых, потому что их нежный вкус никого не оставляет равнодушным.

Нарежьте 2 средних кабачка вдоль длинными тонкими полосками (толщиной ~3 мм). Посолите, оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте полоски на гриле или сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны до мягкости.

Теперь сделаем начинку: соединим 200 г творожного сыра, 2 дольки чеснока (их нужно предварительно пропустить через пресс), пучок рубленой зелени (подойдут обычные укроп + петрушка), соль и перец по вкусу. Нанесите начинку на каждый кабачковый пласт, сверните в рулетики.

Совет: для красоты оберните каждый рулетик тонкой полоской слабосоленой семги или авокадо.

Посмотрите нашу большую подборку рецептов салатов из кабачков.