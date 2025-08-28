День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 06:35

Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!

Рулетики из кабачка: простой рецепт Рулетики из кабачка: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из кабачков — легкая, вкусная и очень красивая закуска, которая украсит любой стол. Они исчезают со стола одними из первых, потому что их нежный вкус никого не оставляет равнодушным.

Нарежьте 2 средних кабачка вдоль длинными тонкими полосками (толщиной ~3 мм). Посолите, оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Обжарьте полоски на гриле или сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны до мягкости.

Теперь сделаем начинку: соединим 200 г творожного сыра, 2 дольки чеснока (их нужно предварительно пропустить через пресс), пучок рубленой зелени (подойдут обычные укроп + петрушка), соль и перец по вкусу. Нанесите начинку на каждый кабачковый пласт, сверните в рулетики.

  • Совет: для красоты оберните каждый рулетик тонкой полоской слабосоленой семги или авокадо.

Посмотрите нашу большую подборку рецептов салатов из кабачков.

кабачки
простыерецепты
быстрыерецепты
рецепты
рецепт
закуски
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура
Главного тренера «Сочи» увезли в больницу прямо во время матча
Ким Чен Ын посетит Китай ради участия в военном параде
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 августа: инфографика
Свыше 100 беспилотников атаковали регионы России посреди ночи
Санду пообещала отправить сотни наемников на Украину с одним условием
Крупный бизнес в России захотел компенсаций за атаки украинских БПЛА
Вкусовые сосочки ликуют: грушевый конфитюр с розой и кардамоном
Глава МИД Люксембурга запрыгнул на Сибигу в Одессе и попал на видео
Жители Самары услышали серию мощных взрывов
Названа отрасль, пережившая в России гендерную революцию
Атака ВСУ привела к эвакуации почти 100 жителей Ростовской области
«Вернуться в игру»: заочно приговоренный в РФ наемник вновь вступил в ВСУ
«Питаюсь бульончиком»: какая пенсия у Муромова, Поргиной, Алибасова
Тренер Плющев раскрыл, когда Овечкина введут в Зал хоккейной славы
Мошенники научились обманывать россиян при помощи кода от домофона
Вэнс рассказал, как Зеленский получал от США деньги при Байдене
Рулетики из кабачков — легкая закуска, которая исчезает со стола мгновенно!
Назван минимум обследований у стоматолога, которые нужны каждому человеку
В российском регионе прекратили движение поездов после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа
Регионы

Бегство элиты ВСУ и преступления наемников: новости СВО на утро 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.