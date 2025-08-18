Переговоры Путина и Трампа на Аляске
12 простых салатов из кабачков на зиму: вкусные и быстрые заготовки

Рецепты салатов из кабачков Рецепты салатов из кабачков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабачки — идеальная основа для зимних заготовок: они впитывают ароматы специй, сохраняют текстуру и сочетаются с десятками ингредиентов. Мы собрали 12 проверенных рецептов, которые превратят кабачок в звезду застолья.

Классический салат с морковью и луком

Молодые кабачки (2 кг) с нежной кожицей режем кубиками размером 1,5 × 1,5 см. Три крупные моркови натираем на терке, а две луковицы шинкуем полукольцами. В стерилизованные банки укладываем овощи слоями, слегка утрамбовывая. Готовим маринад: в 1 литре воды растворяем 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, добавляем 5 горошин душистого перца, 3 лавровых листа и 100 мл 9%-ного уксуса. Заливаем овощи кипящим маринадом, стерилизуем 0,5-литровые банки 15 минут. Такой салат особенно хорош с картофельным пюре.

Лучшие салаты из кабачков на зиму Лучшие салаты из кабачков на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Острый кабачковый салат по-корейски

Для этого пикантного варианта берем 1,5 кг молодых кабачков и нарезаем их специальной теркой для корейской моркови длинной соломкой. Добавляем 2 моркови, натертые аналогичным способом, 5 измельченных зубчиков чеснока и 1 красный острый перец. Отдельно смешиваем заправку: 100 мл подсолнечного масла нагреваем с 1 ст. л. молотого кориандра, затем добавляем 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 50 мл яблочного уксуса. Тщательно перемешиваем овощи с заправкой, оставляем мариноваться на 12 часов в холодильнике, периодически помешивая. Затем раскладываем по банкам, стерилизуем 10 минут и закатываем.

Лечо с кабачками и перцем

Этот венгерский вариант лечо требует 2 кг молодых кабачков, 1 кг мясистого болгарского перца (лучше красного) и 500 г спелых томатов. Кабачки режем кружочками толщиной 0,5 см, перец — широкими полосками, помидоры — дольками. В глубокой сковороде разогреваем 200 мл растительного масла, сначала обжариваем лук (2 головки), затем добавляем все овощи. Тушим на медленном огне 30 минут, добавив 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, молотый черный перец по вкусу. За 5 минут до готовности вводим 5 измельченных зубчиков чеснока, пучок петрушки и 50 мл уксуса. Горячий салат сразу раскладываем по банкам и закатываем.

Салат из кабачков с морковью на зиму Салат из кабачков с морковью на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки с грибами в томатном соусе

Для этого салата берем 1,5 кг молодых кабачков и 500 г свежих шампиньонов. Грибы режем пластинками, обжариваем с двумя нарезанными луковицами до золотистого цвета. Кабачки нарезаем кубиками 1 см, добавляем к грибам. Заливаем одним литром томатного сока. Добавляем 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 5 горошин черного перца, тушим под крышкой 25 минут. В конце добавляем 2 ст. л. уксуса, разливаем по банкам и стерилизуем 20 минут.

Хрустящие кабачки с горчицей

Отбираем 2 кг небольших молодых кабачков с плотной мякотью. Режем их кружочками толщиной 0,7 см, пересыпаем 3 ст. л. соли и оставляем на 2 часа — это сохранит хруст. Затем промываем и укладываем в банки, добавляя между слоями 1 ст. л. зерновой горчицы на литровую банку. Готовим холодный маринад: в одном литре воды растворяем 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, добавляем 5 горошин душистого перца, 3 лаврушки и 100 мл уксуса. Заливаем кабачки холодным маринадом, стерилизуем 10 минут.

Рецепт салата из кабачков Рецепт салата из кабачков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Тещин язык» с баклажанами и кабачками

Берем по 1 кг молодых кабачков и баклажанов. Овощи режем вдоль длинными пластинами толщиной 0,5 см. Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяной корочки. Для заливки пропускаем через мясорубку 500 г помидоров, добавляем 5 измельченных зубчиков чеснока, пучок зелени (петрушка и укроп), 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. В стерильные банки укладываем слоями: кабачки, баклажаны, томатная заливка. Стерилизуем 20 минут.

Пряный салат с имбирем и куркумой

Берем 1 кг молодых кабачков, очищаем от кожицы и нарезаем тонкой соломкой. Добавляем 1 ч. л. свежего имбиря (мелко натертого), 1/2 ч. л. молотой куркумы, 3 раздавленных зубчика чеснока и 1 мелко нарезанный красный перец (без семян). Готовим ароматный маринад: в 700 мл воды растворяем 2 ст. л. меда, 1 ст. л. соли, добавляем 10 горошин розового перца, 3 звездочки бадьяна и доводим до кипения. Вливаем 50 мл яблочного уксуса и сразу заливаем смесью кабачки. Раскладываем по банкам, накрываем крышками и пастеризуем при 90 °C 15 минут. Такой салат отлично сочетается с блюдами из птицы.

Рататуй с кабачками для зимнего ужина

Берем по 500 г кабачков, баклажанов и болгарского перца, 1 кг мясистых помидоров. Овощи режем кубиками 1,5 см (баклажаны предварительно солим на 30 минут и промываем). В толстостенной кастрюле разогреваем 100 мл оливкового масла, пассеруем 2 нарезанные луковицы. Добавляем овощи в порядке твердости: сначала баклажаны и перец, через 10 минут — кабачки, еще через 5 минут — помидоры. Приправляем 1 ст. л. прованских трав, 2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара. Тушим 40 минут на медленном огне, в конце добавляем 50 мл бальзамического уксуса и 5 зубчиков чеснока. Горячую смесь раскладываем по банкам, стерилизуем 25 минут.

Рататуй из кабачков на зиму Рататуй из кабачков на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабачки с яблоками и корицей

Необычный сладкий вариант: 1 кг кабачков и 500 г кисло-сладких яблок режем кубиками 1 см. В кастрюле смешиваем с 300 г сахара, соком одного лимона и 1 ч. л. молотой корицы. Оставляем на 2 часа, пока не выделится сок. Затем варим на медленном огне 30 минут, помешивая. За 5 минут до готовности добавляем 50 г изюма и 1 ст. л. лимонной цедры. Горячую массу раскладываем по стерильным банкам, закатываем. Подавать можно как десерт или к сырной тарелке.

Салат «Пикантный» с кабачками, чесноком и зеленью

2 кг молодых кабачков режем тонкими кружочками (3–4 мм). Пересыпаем 2 ст. л. соли, оставляем на 1 час, затем промываем. В каждую литровую банку кладем: 3 зубчика чеснока (пластинками), 1 зонтик укропа, 5 листиков смородины, 2 лавровых листа. Плотно укладываем кабачки. Маринад: 1 л воды, 100 мл уксуса 9%-ного, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 10 горошин перца. Заливаем кипящим маринадом, стерилизуем 10 минут. Через месяц кабачки приобретают насыщенный пряный вкус.

Кабачковая икра по-домашнему

2 кг кабачков (очищенных от кожуры и семян), 500 г моркови, 300 г лука и 200 г корня сельдерея режем кубиками. Обжариваем овощи порциями на растительном масле до мягкости. Пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером. Добавляем 100 г томатной пасты, 1 ст. л. соли, 2 ч. л. сахара, молотый черный перец, 1 ч. л. молотого кориандра. Тушим 1,5 часа на медленном огне помешивая. В конце вливаем 50 мл уксуса, раскладываем кабачковую икру по банкам, стерилизуем 30 минут.

Кабачковая икра: рецепт Кабачковая икра: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Быстрый маринованный салат с кабачками

1 кг мелких кабачков (диаметром 3–4 см) режем толстыми кружочками (1 см). Укладываем в банки с тремя зубчиками чеснока, 1 стручком острого перца и зонтиком укропа на литровую емкость. Маринад: 500 мл воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 мл уксуса, 5 горошин перца. Доводим до кипения, заливаем кабачки. Можно есть через 3 дня (хранить в холодильнике) или закатать после 10-минутной стерилизации.

Полезные советы

  • Для всех рецептов выбирайте молодые кабачки с мелкими семенами.

  • Если используете переросшие, очищайте от кожуры и удаляйте семенную часть.

  • Стерилизуйте банки не менее указанного времени, особенно для салатов с грибами или с малым содержанием уксуса.

Какие из этих необычных сочетаний вы попробуете в первую очередь?

Не забудьте посмотреть другую подборку рецептов с кабачками у нас на сайте.

