Помидоры по-армянски на зиму! Домашняя заготовка с чесноком и зеленью! Эти ароматные фаршированные помидоры с острыми нотками станут идеальной закуской к зимнему столу. Простой рецепт с насыщенным вкусом порадует любителей ярких сочетаний!
Ингредиенты
- Бурые помидоры — 1,5 кг
- Чеснок — 1 головка
- Острые красные перцы — 2 шт.
- Петрушка — 1 пучок
- Кинза — 1 пучок
- Базилик — 1 веточка
- Лавровый лист — 1 шт.
- Соль — 1/2 стакана (для рассола)
- Вода — 2,5 л
Приготовление
- Подготовьте начинку: очистите чеснок, удалите семена из перцев, промойте зелень. Мелко порубите чеснок, перцы и зелень ножом. Помидоры тщательно вымойте и сделайте на каждом крестообразный надрез сверху, не дорезая 1 см до основания. Аккуратно наполните разрезы приготовленной смесью, утрамбовывая начинку.
- Для рассола вскипятите воду с солью, добавьте лавровый лист и остудите до комнатной температуры. Плотно уложите фаршированные помидоры в стерильную банку или кастрюлю, залейте охлаждённым рассолом. Накройте тарелкой и поставьте сверху груз. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня, затем переставьте в холодильник или закатайте в стерильные банки для хранения.
