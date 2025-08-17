Помидоры по-армянски на зиму! Домашняя заготовка с чесноком и зеленью

Помидоры по-армянски на зиму! Домашняя заготовка с чесноком и зеленью! Эти ароматные фаршированные помидоры с острыми нотками станут идеальной закуской к зимнему столу. Простой рецепт с насыщенным вкусом порадует любителей ярких сочетаний!

Ингредиенты

Бурые помидоры — 1,5 кг

Чеснок — 1 головка

Острые красные перцы — 2 шт.

Петрушка — 1 пучок

Кинза — 1 пучок

Базилик — 1 веточка

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — 1/2 стакана (для рассола)

Вода — 2,5 л

Приготовление

Подготовьте начинку: очистите чеснок, удалите семена из перцев, промойте зелень. Мелко порубите чеснок, перцы и зелень ножом. Помидоры тщательно вымойте и сделайте на каждом крестообразный надрез сверху, не дорезая 1 см до основания. Аккуратно наполните разрезы приготовленной смесью, утрамбовывая начинку. Для рассола вскипятите воду с солью, добавьте лавровый лист и остудите до комнатной температуры. Плотно уложите фаршированные помидоры в стерильную банку или кастрюлю, залейте охлаждённым рассолом. Накройте тарелкой и поставьте сверху груз. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня, затем переставьте в холодильник или закатайте в стерильные банки для хранения.

