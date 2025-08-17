Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 09:00

Помидоры по-армянски на зиму! Домашняя заготовка с чесноком и зеленью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры по-армянски на зиму! Домашняя заготовка с чесноком и зеленью! Эти ароматные фаршированные помидоры с острыми нотками станут идеальной закуской к зимнему столу. Простой рецепт с насыщенным вкусом порадует любителей ярких сочетаний!

Ингредиенты

  • Бурые помидоры — 1,5 кг
  • Чеснок — 1 головка
  • Острые красные перцы — 2 шт.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Кинза — 1 пучок
  • Базилик — 1 веточка
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Соль — 1/2 стакана (для рассола)
  • Вода — 2,5 л

Приготовление

  1. Подготовьте начинку: очистите чеснок, удалите семена из перцев, промойте зелень. Мелко порубите чеснок, перцы и зелень ножом. Помидоры тщательно вымойте и сделайте на каждом крестообразный надрез сверху, не дорезая 1 см до основания. Аккуратно наполните разрезы приготовленной смесью, утрамбовывая начинку.
  2. Для рассола вскипятите воду с солью, добавьте лавровый лист и остудите до комнатной температуры. Плотно уложите фаршированные помидоры в стерильную банку или кастрюлю, залейте охлаждённым рассолом. Накройте тарелкой и поставьте сверху груз. Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня, затем переставьте в холодильник или закатайте в стерильные банки для хранения.

Ранее мы делились рецептом салата «Зимний» из свежей капусты! Домашняя заготовка на холодное время.

помидоры
домашние заготовки
закатки
простой рецепт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убивший подругу с детьми россиянин подал в суд на адвоката за «страдания»
В Японии раскрыли, для кого саммит на Аляске стал худшим сценарием
«Хватило бы и меньше»: Мерц возмутился приемом Путина на Аляске
Экс-солдат ВСУ Сова признался, что мечтает о российском гражданстве
Генерал раскрыл смысл пролета истребителей США над Путиным на Аляске
Рыбалка обернулась скандалом из-за советских символов
Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию
Стало известно о завершении расследования убийства генерала Кириллова
Боевые «Вампиры» пьют «кровь» ВСУ по ночам
Менеджер нес в сумке 11 млн рублей и стал жертвой ограбления
Lada Kalina насмерть сбила 14-летнего школьника на питбайке
«Загнан в угол»: в ОП назвали главное препятствие на пути к миру на Украине
Москвичам рассказали, когда закончится теплое лето
Володин вспомнил о Сталине и Рузвельте после саммита на Аляске
Объявлен новый чемпион UFC в среднем весе
Торговые центры и большие рынки временно закроют в российском городе
40 млн в 19 лет, сериал с Буруновым, реклама шашлыка: как живет Валиева
Рецепт помидоров с базиликом, который невозможно испортить
Движение поездов в Воронежской области полностью восстановлено
В США раскрыли требования Путина на саммите с Трампом
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.